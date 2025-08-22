رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی از ورود ۳میلیون و ۷۲۲ هزار و ۷۰۲ زائر از ۲۳ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ به مشهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام علی عسکری، در جمع خبرنگاران گفت: تا بامداد امروز تعداد ۸۸۱ هزار و ۱۲۹ نفر از طریق فرودگاه، ۱۳۶ هزار و ۸۰۴ نفر از طریق راه آهن، ۱۶۹ هزار و ۴۷ نفر از طریق وسایل حمل و نقل جاده‌ای و ۳ میلیون و ۶۴ هزار و ۲۶۱ نفر با وسایل حمل و نقل شخصی، در مجموع میلیون و ۷۲۲ هزار و ۷۰۲ زائر، به خراسان رضوی و مشهد مشرف شده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره وضعیت اسکان زائران و مسافران در استان بیان کرد: ضریب اشغال واحد‌های اقامتی رسمی، موقت و اضطراری از ۲۳ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در استان ۶۴ درصد و در مشهد ۶۷ درصد بوده است. همچنین میزان اقامت در منازل و پویش‌های مردمی (اقامت رایگان) ۱۵۹ هزار و ۱۶۱ نفر شب بود.

وی افزود: در حوزه بازرسی ۳۰۴ پرونده شکایت به ارزش ریالی ۱۷۰ میلیون تومان تشکیل شده و مبلغ عودت داده شده ۱۵۲ میلیون تومان است.

عسکری تأکید کرد: زائرینی که به هر صورت مشکل اسکان دارند برای اسکان می‌توانند با تلفن ۳۷۰۴۵ تماس برقرار کنند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: دهه آخرصفر ، زائران رضوی
