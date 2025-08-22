اعتصاب بیش از سه هزار نفر از کارگران و تکنسین‌های شرکت بوئینگ در سنت لویئس آمریکا به توقف تولید جنگنده‌های اف-۱۵ و اف-۱۸ در آمریکا منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتصاب بیش از سه هزار نفر از کارگران و تکنسین های شرکت بوئینگ در سنت لویئس آمریکا به توقف تولید جنگنده‌های اف-۱۵ و اف-۱۸ در آمریکا منجر شد. اعتصاب‌کنندگان خواهان شرایط بهتر پرداخت و مزایای بازنشستگی از سوی این شرکت هواپیماسازی آمریکایی شدند.

خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر افزود: «انجمن بین المللی کارگران هوا وفضا و مکانیک‌ها» (IAM) مرتبط به بخش دفاعی شرکت بوئینگ، در اعتراض به شرایط پرداختی خود از سوی این شرکت، از چهارم ماه اوت (۱۳ امرداد ۱۴۰۴) دست به اعتصاب زده‌اند که این موضوع باعث توقف تولید جنگنده‌های اف-۱۵ و اف/ای-۱۸ (F/A-۱۸) شده است.

رویترز گزارش داد حدود سه هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان این انجمن واقع در «سنت لویئس»، پیشنهاد بوئینگ را که شامل افزایش دستمزد عمومی به میزان ۲۰ درصد و پاداش پنج هزار دلاری و افزایش مرخصی سالانه و استعلاجی بود را رد کرده‌اند.

بنابراین گزارش، برایان برینت (Brian Bryant) رئیس این انجمن به خبرگزاری رویترز گفت کارگران خواهان پیشنهاد قراردادی با افزایش عمومی دستمزد بالاتر هستند تا مدت زمان رسیدن به بالاترین سطح دستمزد را تسریع و طرح بازنشستگی این شرکت را برای آنان بهبود بخشد.

وی افزود که اعتصاب کنندگان خواهان وضعیت مشابهی همانند کارکنان همین شرکت در سیاتل آمریکا هستند که در ماه نوامبر گذشته (آبان ۱۴۰۳) منعقد شده بود.

برینت دراین باره گفت: این قرارداد شامل افزایش عمومی دستمزد ۳۸ درصدی در طول چهار سال، به علاوه افزایش سهم طرح بازنشستگی، بازگرداندن پاداش سالانه، پاداش امضای ۱۲۰۰۰ دلاری و تعهد به ساخت جت‌های مسافربری بعدی بوئینگ در منطقه سیاتل بود.

منبع: ایرنا

