باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - استان لرستان، با قدمتی کهن و میراثی از دل تاریخ ۶۰ هزار ساله، امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه گردشگری کشور قرار گرفته است.

از قلعه فلک‌الافلاک تا دره‌های سبز بکر و آبشارهای خروشان، این سرزمین گنجینه‌ای از طبیعت و فرهنگ را در خود جای داده است.

با این حال، کمبود زیرساخت‌ها همچنان یکی از جدی‌ترین موانع توسعه گردشگری در لرستان به شمار می‌رود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد برای آماده‌سازی زیرساخت‌های ۶۶ جاذبه گردشگری اولویت‌دار، بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

این در حالی است که حجم سرمایه‌گذاری‌های در دست اجرا در بخش‌های مختلف اقامتی، پذیرایی و تفریحی، به بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

چنین آماری نشان می‌دهد که در کنار کمبودهای موجود، فرصت‌های بی‌نظیری نیز در حال شکل‌گیری است که می‌تواند لرستان را به یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی بدل کند.

زیرساخت‌ها؛ حلقه مفقوده گردشگری لرستان

حجت‌الله عباسیان، معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، می‌گوید:برای ایجاد زیرساخت مناسب در ۶۶ جاذبه گردشگری استان، ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. این زیرساخت‌ها شامل راه دسترسی، برق‌رسانی، آبرسانی، سرویس بهداشتی، نمازخانه، سکو و آلاچیق می‌شود.

او تأکید می‌کند:اگر زیرساخت مناسب برای این جاذبه‌ها فراهم شود، کیفیت بازدیدها افزایش می‌یابد و مسافران با رضایت بیشتری لرستان را ترک می‌کنند. این موضوع نه تنها در جذب گردشگر اثرگذار است بلکه به تثبیت جایگاه لرستان به‌عنوان مقصدی جهانی کمک خواهد کرد.

رشد سرمایه‌گذاری؛ از اقامتگاه‌های بوم‌گردی تا مجتمع‌های گردشگری

عباسیان با اشاره به روند رو به رشد صدور مجوزها در استان، اظهار داشت:تعداد موافقت‌های اصولی از ۶۱ مورد در سال ۱۴۰۲ به ۷۰ مورد در سال گذشته رسید.مجوزهای ایجاد از ۱۳ مورد به ۲۱ مورد افزایش یافت و پروانه بهره‌برداری نیز از ۱۱ مورد به ۲۰ مورد رسید.

به گفته وی، ۲۰ اقامتگاه بوم‌گردی در سال گذشته مجوز گرفتند و اکنون پروژه‌هایی شامل یک مهمان‌پذیر، ۲۵ اقامتگاه بوم‌گردی، ۱۱ سفره‌خانه سنتی، ۱۳ مجتمع گردشگری، ۲ اقامتگاه سنتی و ۹ تأسیسات پذیرایی در دست اجراست. حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها به۷۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال می‌رسد.

او همچنین از پروژه بزرگ گردشگری شرکت کشت و صنعت خبر داد که با سرمایه‌گذاری ۴۵ هزار میلیارد ریالی در حال اخذ مجوز است و با احتساب آن، مجموع سرمایه‌گذاری‌های حوزه گردشگری لرستان به ۱۱۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

روستاهای هدف؛ قلب گردشگری روستایی لرستان

یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری لرستان،توجه به روستاهاست.

عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، در این‌باره می‌گوید:در استان لرستان بیش از ۳۰ روستا قابلیت تبدیل شدن به روستای هدف گردشگری را دارند. تاکنون ۱۲ روستا که بیشترین گردشگر را داشته‌اند، به عنوان روستای هدف معرفی شده‌اند.

او ادامه می‌دهد:دهیاران و بخشداران باید روستاهایی را که شرایط لازم دارند معرفی کنند. پس از آن، تأمین اعتبار برای زیرساخت‌ها ضروری است تا زمینه حضور گردشگران فراهم شود. با ورود هر گردشگر، صنایع دستی و تولیدات محلی نیز معرفی می‌شود و این موضوع می‌تواند در اقتصاد خانوارهای روستایی نقش مستقیم ایفا کند.

چالش‌ها و فرصت‌ها؛ گامی به سوی آینده

با وجود ظرفیت‌های گسترده، گردشگری لرستان همچنان با موانعی چون ضعف زیرساخت، کمبود فضاهای اقامتی استاندارد، و دسترسی دشوار به برخی مناطق روبه‌روست.

اما همزمان حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها و ثبت جهانی محوطه‌های باستانی خرم‌آباد در یونسکو، چشم‌اندازی روشن را ترسیم می‌کند.

کارشناسان معتقدند در صورت تحقق پروژه‌های در دست اجرا، لرستان می‌تواند طی یک دهه آینده به قطب مهم گردشگری فرهنگی و طبیعی ایران تبدیل شود؛ قطبی که علاوه بر جذب گردشگر، به رونق صنایع دستی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار منطقه نیز کمک خواهد کرد.

لرستان امروز در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ جایی میان میراث درخشان گذشته و فرصت‌های بزرگ آینده. اگرچه تأمین ۱۶ هزار میلیارد ریال برای زیرساخت‌ها چالش بزرگی است، اما سرمایه‌گذاری‌های کلان و توجه ملی و جهانی به این سرزمین، نویدبخش روزهایی روشن برای گردشگری آن است.

لرستان می‌تواند با مدیریت هوشمندانه، نه‌تنها مقصدی محبوب برای گردشگران داخلی شود، بلکه به یکی از مقاصد شاخص گردشگران خارجی نیز بدل گردد؛ جایی که تاریخ، طبیعت و فرهنگ در هم می‌آمیزند و تجربه‌ای فراموش‌نشدنی می‌سازند.