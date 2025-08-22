رئیس سازمان اداری و استخدامی:ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور تغییر نمیکند
باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ستاد خبری هفته جهانی مسجد فاطمه مهاجرانی با اشاره به رویکرد مسجدمحوری دولت چهاردهم و تلاش برای استفاده از ظرفیت مساجد در حل مشکلات محلی گفت: با توجه به تأکید رئیس جمهور بر مسأله محلهمحوری در حل مشکلات و پیشبرد کارها، دولت چهاردهم در پیگیری این رویکرد، برای مسجد نقشی بنیادین قائل است.
وی با اشاره به ظرفیت مساجد به عنوان بازوی دولت مردمی در خدمترسانی، افزود: نقش مساجد در محلات و پیگیری امور میتواند حتی در حد رکن افزایش پیدا کند.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: علاوه بر امور اجتماعی، مسجد میتواند مرکز فرهنگساز در محلات باشد و به پایگاهی برای حل مسألهها تبدیل شود.
برنامههای هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» در کشور اجرا میشود.