ناظر گمرک بندر امیر آباد گفت: ۵۸هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیون دلار ترانزیت شده که از لحاظ وزنی ۱۱۴ درصد رشد دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - امیرجمشیدی ناظر گمرک با بیان اینکه گمرکات استان مازندران خدمات واردات را به صورت ۲۴ ساعته ارائه می‌دهند گفت:  این خدمات به ویژه به شرکت‌های تولیدی و بازرگانانی که کالای اساسی وارد می‌کنند، اولویت داده می‌شود.

وی ادامه داد: گمرکات به شرکت‌های بازرگانی انبارهای اختصاصی ارائه می‌دهند. کالاهای وارداتی به‌طور مستقیم از بندر به این انبارها منتقل می‌شوند و نیازی به تخلیه در بنادر نیست. این اقدام منجر به کاهش هزینه‌های انبارداری می‌شود.

جمشیدی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، حدود ۱۰۱ میلیون و ۱۹۴ هزار تن کالا به ارزش ۶۶ میلیون دلار وارد شده است افزود: ۷۰ درصد از کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای اساسی است.

وی در خصوص صادرات کالاها گفت: حدود ۷۸۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۸ میلیون دلار از هشت کشور جهان صادر شده است.صادرات از لحاظ ارزشی و وزنی، ۸ درصد رشد داشته است.

او بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی شامل لبنیات، سیمان و فلزات معمولی است.

جمشیدی در خصوص ترانزیت کالا گفت: ۵۸هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیون دلار ترانزیت شده که از لحاظ وزنی ۱۱۴ درصد رشد دارد.

وی در خصوص تسهیلات و خدمات ویژه هم گفت: گمرکات استان مازندران تسهیلات زیر را به شرکت‌های تولیدی ارائه می‌دهند:  به طوری که ترخیص ۵۰ درصد کالا به‌صورت موقت و ۵۰ درصد دیگر پس از پرداخت حقوق ورودی انجام می شود و  امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای تسهیل در واردات و صادرات هم وجود دارد.

وی در خصوص خدمات ارزیابی در محل هم گفت: ارزیابی کالاها در محل تولید یا انبار به‌منظور تسهیل فرآیند گمرکی صورت می‌گیرد.

 

