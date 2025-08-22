باشگاه خبرنگاران جوان ـ اگر فکر میکنید فورد F-۱۵۰، شورولت سیلورادو یا رم TRX بزرگترین وانتهای آمریکایی هستند، سخت در اشتباهید! بزرگترین و سنگینترین پیکاپ تولیدی جهان، نه از دل سه برند مشهور، بلکه از تاریخچه بلند شرکت اینترنشنال بیرون آمده است.
آمریکا سابقه طولانی در ساخت پیکاپهایی دارد که احتمالاً از نیاز واقعی بسیار بزرگتر بودند؛ وانتهایی مانند فورد سری F، شورولت سیلورادو و رم TRX و غیره. مدلهای سنگین این وانتها مانند سری HD سیلورادو، ابعاد بسیار بزرگی دارند و قابل مقایسه با وانتهای کوچک نیستند. شاید فکر کنید که این خودروها از این چیزی که هستند، دیگر بزرگتر نمیشوند؛ اما سخت در اشتباهید! اگر میخواهید بزرگترین نسخه و در واقع پدربزرگ همه وانتها را ببینید، باید از این سه برند بزرگ آمریکایی فاصله بگیرید.
برای پیدا کردن بزرگترین وانت جهان، باید در تاریخچه شرکت اینترنشنال (International) جستجو کنید. این شرکت نه تنها در ساخت کامیون، بلکه در ساخت خودروهای تجاری نیز نقش داشته است. در واقع، اینترنشنال بیش از یک قرن است که یکی از گزینههای اصلی برای رانندگان کامیونهای نیمهسنگین در جادهها بوده است.
این شرکت به خوبی میداند که چگونه یک وسیله نقلیه بادوام برای بازار پیکاپها بسازد؛ وسیلهای که میتواند از چالشبرانگیزترین کارها جان سالم به در ببرد. بیایید این وانت و خودروی تجاری فوقالعاده را کمی دقیقتر بررسی کنیم و با آن آشنا شویم.
اینترنشنال همچنین به خاطر یک اصل دیگر در پیکاپها شایسته اعتبار است؛ وانت دو کابین چهار در. آنها این طرح را مدتها قبل از اینکه به یک استاندارد در صنعت خودرو تبدیل شود، به کار برده بودند. این شرکت در طول دههها بر موج این موفقیت سوار شد و در نهایت در دهه ۱۹۷۰، تمرکز خود را به خودروهای تجاری سنگین تغییر داد و شهرت بسیاری در سراسر آمریکا به دست آورد.
اینترنشنال در دهه ۱۹۸۰ با مشکلات جدی مواجه و با ضررهای مالی عظیمی روبرو شد. تنها بخش کامیونهای تجاری از این فروپاشی جان سالم به در برد. آنها مجبور شدند نام و لوگوی International Harvester را واگذار کنند. شرکت Navistar در سال ۱۹۸۶ وارد عمل شد، حقوق برند اینترنشنال را خرید و این کسبوکار را زنده نگه داشت.
در این مرحله، ممکن است از خود بپرسید که چگونه اینترنشنال به ساخت یک پیکاپ عظیم در اواسط دهه ۲۰۰۰ روی آورد؟ فروش پیکاپها از دو میلیون واحد در سال ۱۹۸۰، به اوج خود یعنی دوازده میلیون واحد در سال ۲۰۱۹ رسید. علاوه بر این، اندازه و وزن متوسط پیکاپها افزایش یافت و آنها از یک ابزار صرف به یک خودروی روزمره راحتتر برای بسیاری از آمریکاییها تبدیل شدند. این به معنای امکانات بیشتر، فضای داخلی لوکستر و راحتی بیشتر در رانندگی و در نتیجه، قیمت بالاتر بود.
مردم حاضر بودند برای یک پیکاپ پول بیشتری بپردازند، زیرا از یک کالای معمولی به یک کالای لوکس تبدیل شده بود و مانند بسیاری از وسایل در آمریکا، بزرگتر همیشه بهتر است. زمانی که فورد مدل F-۳۵۰ یا شورولت سیلورادو ۳۵۰۰ HD ساخته میشد، اینترنشنال به فکر ساخت یک پیکاپ نشئت گرفته از یک کامیون سنگین افتاد و بدین ترتیب سری اینترنشنال XT متولد شد. سری XT شامل CXT و یک مدل کمی پایینتر اما کشیدهتر به نام RXT بود.
CXT فقط بخشی از سری کامیونهای XT این برند است که شامل RXT و MXT نیز میشود. شاسی کامیون اینترنشنال ۷۳۰۰ به عنوان پایه برای CXT عمل میکند، یک وسیله نقلیه سنگین که برای حمل بار از یک ایالت به ایالت دیگر با وزن ناخالص ۱۱ هزار و ۸۰۰ کیلوگرمی طراحی شده است.
اینترنشنال CXT، طولی برابر با ۶٫۵۴ متر، ارتفاعی بیشتر از ۲٫۷۴ متر و وزنی معادل ۶,۶۰۰ کیلوگرم دارد. نسخه نهایی این پیکاپ به موتور دیزل پرقدرت DT۴۶۶ مجهز بود؛ موتوری با ۷٫۶ لیتر حجم، حدود ۲۲۰ اسببخار قدرت و ۷۳۲ نیوتون متر گشتاور که با یک گیربکس Allison ۵ سرعته ترکیب شده و برای پاسخ سریع و راندمان بهتر به امکانات پیشرفتهای مانند سیستم تزریق G۲ و توربوشارژر الکترونیکی مجهز شده است.این پیکاپ با سیستم مقاوم در برابر فشارهای بالا، میتواند تا ۲۰ تن بار بکسل کند و حدود ۵,۱۷۵ کیلوگرم بار حمل نماید. کابین آن با امکانات لوکس و سیستم تعلیق بادی، ترکیبی از راحتی و قدرت را ارائه میدهد؛ خودرویی که لقب عظیمترین پیکاپ تولیدی را به خود اختصاص داده است.
با وزن حدود ۶۶۰۰ کیلوگرمی، این سنگینترین پیکاپی است که تاکنون ساخته شده است. برای مقایسه، وزن فورد F-۱۵۰ بسته به تریم و پیکربندی، بین ۱۸۴۵ تا ۲۵۸۴ کیلوگرم است. جالبتر آن که حداکثر ظرفیت بکسل F-۱۵۰ حدود ۶۳۵۰ کیلوگرم است و در مقایسه با اینترنشنال CXT، حدود ۲۷۲۰ کیلوگرم ضعیفتر است!
قیمت CXT در زمانی که نو بود، حدود ۱۰۰ هزار دلار و با افزودن آپشنهای متعدد، به ۱۳۰ هزار دلار افزایش پیدا میکرد.
در حالی که پیکاپها و SUVها این روزها بسیار محبوب هستند، نباید انتظار داشت که این خودروها دوباره به بازار بازگردند. با این حال، اینترنشنال در توسعه مدلهای سنگین سیلورادو به شورولت کمک کرده و مدلهای سیلورادو HD را با نام اینترنشنال CV بازسازی کرده است.
منبع: خبرآنلاین