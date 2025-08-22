باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که حومه غربی استان سویدا امروز جمعه شاهد نقض جدید آتشبس بوده است. این نقض شامل به آتش کشیدن خانهها و تیراندازی با سلاحهای متوسط بوده است.
به گفته این دیدهبان، این نقض «یک تشدید تنش جدید» محسوب میشود؛ زیرا روستاهای خرسا و صمید با سلاحهای متوسط گلولهباران شدهاند و این حملات با تیراندازیهای بیهدف همراه بوده که باعث ایجاد ترس و نگرانی در میان ساکنان شده است.
بر اساس این گزارش، خانههای غیرنظامیان در روستای وقم نیز به آتش کشیده شدهاند. در حال حاضر، تنش گستردهای بر منطقه حاکم است و نگرانیهایی از ازسرگیری درگیریها و گسترش دامنه تنش وجود دارد.
دیدهبان همچنین اشاره کرد که سهشنبه گذشته، تروریستهایی وابسته به دولت ابومحمد الجولانی، رئیس دولت سوریه و سرکرده تروریستهای تحریرالشام خانههای غیرنظامیان در روستای عری در جنوب غربی سویدا را با مسلسلهای سنگین هدف قرار دادهاند.
این نهاد توضیح داد که این عناصر از مواضع خود در روستای خربت سمر اقدام به تیراندازی کردهاند. با این حال، تا کنون هیچ اطلاعات تأیید شدهای در مورد تلفات انسانی گزارش نشده است.
منبع: المیادین