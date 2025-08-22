دیده‌بان حقوق بشر سوریه از نقض آتش‌بس در حومه غربی سویدا خبر داد که شامل به آتش کشیدن خانه‌ها و تیراندازی کور به سوی مردم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که حومه غربی استان سویدا امروز جمعه شاهد نقض جدید آتش‌بس بوده است. این نقض شامل به آتش کشیدن خانه‌ها و تیراندازی با سلاح‌های متوسط بوده است.

به گفته این دیده‌بان، این نقض «یک تشدید تنش جدید» محسوب می‌شود؛ زیرا روستا‌های خرسا و صمید با سلاح‌های متوسط گلوله‌باران شده‌اند و این حملات با تیراندازی‌های بی‌هدف همراه بوده که باعث ایجاد ترس و نگرانی در میان ساکنان شده است.

بر اساس این گزارش، خانه‌های غیرنظامیان در روستای وقم نیز به آتش کشیده شده‌اند. در حال حاضر، تنش گسترده‌ای بر منطقه حاکم است و نگرانی‌هایی از ازسرگیری درگیری‌ها و گسترش دامنه تنش وجود دارد.

دیده‌بان همچنین اشاره کرد که سه‌شنبه گذشته، تروریست‌هایی وابسته به دولت ابومحمد الجولانی، رئیس دولت سوریه و سرکرده تروریست‌های تحریرالشام خانه‌های غیرنظامیان در روستای عری در جنوب غربی سویدا را با مسلسل‌های سنگین هدف قرار داده‌اند.

این نهاد توضیح داد که این عناصر از مواضع خود در روستای خربت سمر اقدام به تیراندازی کرده‌اند. با این حال، تا کنون هیچ اطلاعات تأیید شده‌ای در مورد تلفات انسانی گزارش نشده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: شهر سویدا ، تحولات سوریه ، دولت سوریه
خبرهای مرتبط
کشته شدن یک نیروی امنیتی دولت موقت سوریه در دیرالزور
حرکت یک کاروان نظامی سوری بسوی مرز لبنان
حمله اسرائیل به حومه درعا و دستگیری سه مرد سوری
سوریه و رژیم صهیونیستی توافقنامه امنیتی امضا می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ازادی و حقوق بشر غربی همینه !!!؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
آخرین اخبار
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد