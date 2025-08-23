باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - روستای کپرجودکی در مجاورت تالاب بیشه دالان قرار گرفته و همین همجواری وجه تمایز و اهمیت اکولوژیکی آن را تقویت میکند.
این روستا، با مهربانی اهالی و تحمل سالیان در کنار لکلکها، طرحی واقعی از همزیستی انسان و طبیعت را به تصویر کشیده است.
اولین جفت لکلک در سال ۱۳۵۳ وارد این روستا شدهاند و از آن زمان به تدریج جمعیتشان افزایش یافته است. بر اساس گزارشها، در دهههای اخیر از سه جفت اولیه، اکنون بیش از ۴۰ جفت لکلک در کپرجودکی اقامت گزیدهاند.
لکلکها؛ میهمانان مهاجر و همخانههای اهالی کپرجودکی
علی کردی رئیس محیطزیست بروجرداعلام کرد: برای نخستینبار «حلقهگذاری ۱۴ جوجه لکلک» در خودِ روستای کپر جودکی انجام شده تا پایش علمی مسیر مهاجرت و ماندگاریشان ممکن شود.
کردی کپر جودکی را «پناهگاه» امن لکلکها دانست و نزدیکی به تالاب «بیشهدالان» را از دلایل اصلی حضور پایدار آنها عنوان کرد.
وی، بر نقش «امنیت زیستگاه، وفاداری و فرهنگ مردم روستا» در تبدیلشدن لکلکهای مهاجر به «ساکنان دائمی» تأکید کرد و به اهمیت گردشگری طبیعی این پدیده اشاره داشت.
آشیانههای امید؛ روایت لکلکها در روستای کپرجودکی
پیش از زلزله سال ۱۳۸۴، لکلکها بیشتر آشیانههای خود را بر پشت بام خانههای روستایی ساخته بودند ولی پس از ویرانی گسترده، به ناچار به تیرهای برق کوچ کردند.
پس از آن، اهالی با همراهی مسئولان و کمیته پرندگان و اداره برق، لانههای آهنی و ایمن برای پرندگان ساختند تا خطر برقگرفتگی را کاهش دهند.
در ابتدای بهار، بیش از ۲۰۰ لکلک بر فراز تیرهای برق روستا دیده میشوند، اما لکلکهای اصلی دائمی حدود ۱۸ تا ۴۰ جفت هستند. جوجهها پس از حدود ۳۰ تا ۳۵ روز از تخم بیرون میآیند، و تا حدود سه سال پس از بلوغ مهاجرت میکنند و سپس به روستا بازمیگردند.
مهماننوازی اهالی و حفاظت زیستمحیطی
اهالی روستا لکلکها را نماد صلح، آرامش و برکت میدانند و سالهاست بهشکلی دلپذیر، پذیرای آنها هستند ایرناباشگاه خبرنگاران جوان. برخی حتی از درآمدهای کشاورزی چشمپوشی کردهاند تا تالاب به زیستگاه طبیعی حیاتوحش باقی بماند. همچنین، ساخت آشیانهها با کمک خیرین و بسیج عمومی همراه بوده و حتی آهنگر روستا دستمزدی جز "حال خوب لکلکها" نمیگیرد.
تماشای پرواز لکلکها بر فراز کوههای لرستان
روستا با این تجربه منحصربهفرد در همزیستی با لکلکها، به مقصدی جدید برای گردشگری طبیعت در لرستان تبدیل شده است. در نوروزها، صدها گردشگر از سراسر کشور به کپرجودکی سفر میکنند مثلاً در یک روز، حدود ۴۰۰ نفر با ۱۱۲ خودرو از این روستا بازدید کردند.
با این حال، روستا هنوز کمبودهایی مانند راه دسترسی، خدمات بومگردی، و زیرساختهای اقامتی دارد. برنامههایی، چون ایجاد اقامتگاه بومگردی، سفرهخانه سنتی و سکوی پرندهنگری در دست اقدام هستند. دهیار و میراث فرهنگی نیز تلاش دارند این ظرفیتها را ارتقاء بخشند تا کپرجودکی به عنوان روستای جهانی لکلکها معرفی شود.
آشیانههای پرندگان روی تیرهای برق، مهماننوازی ساده و صمیمی مردم، و نیت واقعی برای حفظ زیستبوم، همه دست به دست هم داده تا این روستا به نمادی زنده از حفاظت و همزیستی تبدیل شود. تماشای لکلکها که هر بهار در سایه رفتار محبتآمیز انسان برمیگردند، تصویری است که در هیچجای دیگر نمیتوان دید.