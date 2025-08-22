باشگاه خبرنگاران جوان ـ فرهاد شبیهی گفت: با توجه به افزایش شدید دمای هوا، مصرف برق در پایتخت و استان‌های قم و البرز به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته و اگرچه در حال حاضر شبکه برق در این مناطق کاملا پایدار است و مشکلی در تأمین برق مشترکان نداریم، اما ادامه این روند مصرف می‌تواند در روز‌های آینده شبکه را تحت فشار قرار داده و لذا نهایت دقت مشترکان در مصرف بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: مصرف بهینه انرژی نه‌تنها به نفع خانواده‌ها و کاهش هزینه‌های آنهاست، بلکه زمینه بهره‌مندی همه مشترکان از برق مستمر و پایدار را فراهم می‌کند بنابراین لازم است همه مشترکان به‌ویژه در شهر‌های تهران، قم و البرز نسبت به مصرف بهینه و به اندازه نیاز برق خود حساسیت بیشتری نشان دهند.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران ادامه داد: در چنین شرایطی، راهکار اصلی، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف توسط مردم است، از مشترکان خانگی درخواست داریم که با رعایت راهکار‌های ساده، صنعت برق را در تامین این انرژی حیاتی برای همه هم‌وطنان یاری رسانده و در ساعات اوج مصرف از استفاده وسایلی برقی نظیر اتو، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و دیگر لوازم پرمصرف جدا خودداری کنند.

شبیهی گفت: صنعت برق با وجود همه محدودیت‌ها نهایت تلاش خود را برای افزایش ظرفیت تولید و تامین برق به کار بسته و در همین هفته‌های اخیر چندین پروژه مهم تامین برق در محدوده برق منطقه‌ای تهران افتتاح شده و استمرار این خدمترسانی کماکان ادامه دارد، اما همکاری مردم در رعایت الگوی مصرف نه‌تنها مانع از بروز محدودیت برای مشترکان و صنایع خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز حفظ منابع انرژی برای نسل‌های آینده نیز خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی همیشگی و قابل تقدیر مردم، بتوان از روز‌های داغ تابستان با کمترین چالش و محدودیت عبور کره و با توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر انجام شده و بهبود ظرفیت شبکه شاهد کاهش شکاف ناترازی تامین برق در کشور شویم.

منبع: ایرنا