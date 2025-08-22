باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین آغاز ساخت بخش دوم شعبه لطفآباد بندر خشک و قطب پشتیبانی شمال شرق کشور که در مرز لطف آباد شهرستان درگز خراسان رضوی برگزار شد ،گفت: لطفآباد یکی از مرزهای مهم تجاری ایران است که به دلیل ارزانتر بودن حمل و نقل دریایی و همچنین ساختار دولتی اقتصاد شوروی سابق، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما امروز این منطقه میتواند نقشی محوری در تجارت ایران و آسیای میانه ایفا کند.
وی افزود: ساخت انبارهای عمومی و مراکز پشتیبانی در لطفآباد، اقدامی حیاتی برای کل کشور است و با این سیاست، هم نیازهای منطقهای تامین میشود و هم امکان گسترش تجارت ملی فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: خراسان رضوی یکی از قطبهای صنعتی، تجاری و کشاورزی ایران است و باید با همافزایی ظرفیتهای منطقهای و تلاش مدیران محلی، نقش این استان در توسعه صادرات و تجارت ملی بیش از پیش تقویت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه تجارت، نخستین گام برای پیشرفت اقتصادی است و تجربه تاریخی انگلستان نشان میدهد که این کشور ابتدا با تسلط بر تجارت، زمینه را برای صنعتی شدن فراهم کرد.
میدری با اشاره به ظرفیتهای شرکتهای حمل و نقل کشور، بهویژه مجموعههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این ظرفیتها میتوانند نقشی جدی در حوزه ترانزیت ایفا کنند.
وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی علاوه بر حل مسایل، فرصتی برای شناسایی ظرفیتهای ویژه هر منطقه فراهم میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تصمیماتی که در تهران اتخاذ میشوند، گاه مانع رشد ظرفیتهای محلی شده و یا بستر لازم برای توسعه را فراهم نمیکنند.
