وزیر آموزش و پرورش قهرمانی تیم ملی المپیاد جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پیامی موفقیت دانش‌آموزان تیم ملی المپیاد جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک را تبریک گفت. در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با کمال مسرت و افتخار، دومین قهرمانی متوالی تیم دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک را به ملت شریف ایران تبریک می‌گویم. این موفقیت بزرگ، نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه، پشتکار و اراده قوی دانش‌آموزان عزیزمان و همچنین زحمات والدین، معلمان و مربیان دلسوزی است که در پرورش استعداد‌های جوانان این مرز و بوم نقش بسزایی داشته‌اند.

این افتخار و قهرمانی نه تنها نشان‌دهنده توانمندی‌های علمی و خلاقیت‌های جوانان ایرانی است، بلکه نمایانگر استعداد‌های درخشان کشورمان در زمینه‌های متعدد است که با عزم راسخ و تلاش بی‌وقفه، پرچم پرافتخار کشورمان را در عرصه‌های جهانی به اهتزاز درآوردند.

به تمامی اعضای تیم، والدین گرامی، جامعه بزرگ معلمان و همه کسانی که در این مسیر همراه بودند، تبریک می‌گویم و برای شما آرزوی موفقیت‌های بیشتر در آینده دارم. بی‌شک، این دستاورد‌ها نویدبخش افق‌های روشن‌تری برای علم و فناوری در کشور ما خواهد بود.

