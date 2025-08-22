باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پیامی موفقیت دانشآموزان تیم ملی المپیاد جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک را تبریک گفت. در متن این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
با کمال مسرت و افتخار، دومین قهرمانی متوالی تیم دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک را به ملت شریف ایران تبریک میگویم. این موفقیت بزرگ، نتیجه تلاشهای بیوقفه، پشتکار و اراده قوی دانشآموزان عزیزمان و همچنین زحمات والدین، معلمان و مربیان دلسوزی است که در پرورش استعدادهای جوانان این مرز و بوم نقش بسزایی داشتهاند.
این افتخار و قهرمانی نه تنها نشاندهنده توانمندیهای علمی و خلاقیتهای جوانان ایرانی است، بلکه نمایانگر استعدادهای درخشان کشورمان در زمینههای متعدد است که با عزم راسخ و تلاش بیوقفه، پرچم پرافتخار کشورمان را در عرصههای جهانی به اهتزاز درآوردند.
به تمامی اعضای تیم، والدین گرامی، جامعه بزرگ معلمان و همه کسانی که در این مسیر همراه بودند، تبریک میگویم و برای شما آرزوی موفقیتهای بیشتر در آینده دارم. بیشک، این دستاوردها نویدبخش افقهای روشنتری برای علم و فناوری در کشور ما خواهد بود.