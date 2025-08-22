وزیر ورزش به معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای دستور داد موضوع مفقودی دو کوهنورد ایرانی در قرقیزستان را پیگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پی اعلام شرکت آکسای و فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان مبنی بر مفقود شدن دو تن از کوهنوردان ایرانی در آن کشور، وزیر ورزش و جوانان، معاونت توسعه ورزش قهرمانی را مأمور رسیدگی به موضوع کرد.

همچنین از ساعات ابتدایی اطلاع فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی، ارتباطات لازم از طریق امور بین الملل وزارت ورزش جوانان با سفارت ایران در بیشکک جهت پیگیری وضعیت ایشان صورت گرفت.

مریم پیله‌وری و حسن آقالو کوهنوردانی بودند که با حضور شخصی و بدون اطلاع و هماهنگی فدراسیون کشورمان، در کشور قرقیزستان قصد صعود قله پوبدا مرتفع‌ترین کوه این کشور با ارتفاع ۷۴۳۹ متر را داشتند.

لوازم و تجهیزات این دو، آخرین بار روز ۲۱ مرداد توسط کوهنوردانی از کشور روسیه مشاهده شد و از آن تاریخ اطلاعاتی از این دو کوهنورد در دسترس نیست.

