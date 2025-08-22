باشگاه خبرنگاران جوان ـ روز دوم رقابت‌های جودوی کاپ آسیا نوجوانان ۲۰۲۵ در اَمان اردن، شاهد طوفان مدال‌آوری جودوکاران نوجوان ایران بود؛ جایی که قهرمانان آینده‌ساز میهن با نمایش‌هایی درخشان موفق شدند دو مدال طلا، دو نقره و یک برنز دیگر به کارنامه تیم ملی اضافه کنند و در مجموع دو روز، با کسب چهار مدال طلا، سه نقره و دو برنز، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آنِ خود کنند. در رده‌بندی کلی، تیم ملی سوریه در جایگاه دوم و تیم ملی کویت در جایگاه سوم ایستادند.

در ادامه رقابت‌ها و در بخش دختران، سمیرا خاک‌خواه در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم با غلبه بر نمایندگانی از عربستان، سوریه و اندونزی موفق شد بر سکوی نخست بایستد و مدال طلای ارزشمندی را به دست آورد. در بخش پسران، سبحان حکیمی در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم با پیروزی مقتدرانه برابر حریفانی از سوریه و اردن و شکست دادن نماینده ازبکستان در فینال، دومین طلای روز دوم را برای ایران ثبت کرد.

حسین نوین در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم پس از سه پیروزی برابر رقبا از اردن، کویت و قزاقستان، در دیدار پایانی مغلوب نماینده لبنان شد و به مدال نقره رسید. همچنین امیرحسین نظری در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم با شکست حریفانی از اردن، کویت و سوریه راهی فینال شد، اما در دیدار پایانی مقابل نماینده کویت شکست خورد و دومین نقره روز را کسب کرد.

پیش‌تر و در روز نخست این رقابت‌ها، تیم پسران ایران با عملکردی درخشان کار را آغاز کرده بود؛ محمدرضا کاظمی در وزن منفی ۵۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید، ابوالفضل نظری در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم و یاسین پرهیزگار در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند و یونس شعبانی در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم مدال برنز گرفت. در بخش دختران نیز تارا باقری در وزن منفی ۴۴ کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شد.

تیم ملی ایران با این نتایج، با چهار طلا، سه نقره و دو برنز، مقتدرانه بر سکوی نخست کاپ آسیا نوجوانان ۲۰۲۵ ایستاد، در حالی که تیم سوریه و تیم کویت به ترتیب دوم و سوم شدند. این موفقیت بار دیگر نشان داد که جودوی ایران در مسیر شکوفایی و تثبیت جایگاه خود در قاره کهن قرار دارد.

منبع: مهر