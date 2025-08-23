باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کاسپار ولدکمپ، وزیر امور خارجه هلند پس از آنکه جلسه کابینه این کشور برای توافق در مورد تحریمها علیه رژیم اسرائیل به نتیجه نرسید، استعفا کرد.
او در ارتباط با این موضوع به رسانههای کشورش گفت: «میبینم که به اندازه کافی قادر به انجام اقدامات معنادار برای افزایش فشار بر اسرائیل نیستیم.»
این وزیر میگوید گامهایی که او پیشنهاد کرده بود «به طور جدی مورد بحث» قرار گرفته، اما در جلسات متوالی کابینه با مقاومت مواجه شده است.
ماه گذشته، این مقام هلندی «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی آن را عنصر نامطلوب اعلام کرد و گفت این دو مقام دست به تحریک خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری و پاکسازی قومی در نوار غزه زدهاند.
هلند جزء ۲۱ کشوری بود که روز پنجشنبه بیانیه مشترکی را امضا کرد و تصویب پروژه بزرگ شهرکسازی در کرانه باختری توسط رژیم اسرائیل را «غیرقابل قبول و مغایر با قوانین بینالمللی» دانست و آن را محکوم کرد.
منبع: رویترز