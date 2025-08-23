پس از اینکه کابینه هلند با اعمال تحریم علیه رژیم اسرائیل موافقت نکرد، وزیر خارجه این کشور استعفای خود را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کاسپار ولدکمپ، وزیر امور خارجه هلند پس از آنکه جلسه کابینه این کشور برای توافق در مورد تحریم‌ها علیه رژیم اسرائیل به نتیجه نرسید، استعفا کرد.

او در ارتباط با این موضوع به رسانه‌های کشورش گفت: «می‌بینم که به اندازه کافی قادر به انجام اقدامات معنادار برای افزایش فشار بر اسرائیل نیستیم.»

این وزیر می‌گوید گام‌هایی که او پیشنهاد کرده بود «به طور جدی مورد بحث» قرار گرفته، اما در جلسات متوالی کابینه با مقاومت مواجه شده است.

ماه گذشته، این مقام هلندی «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی آن را عنصر نامطلوب اعلام کرد و گفت این دو مقام دست به تحریک خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری و پاکسازی قومی در نوار غزه زده‌اند.

هلند جزء ۲۱ کشوری بود که روز پنجشنبه بیانیه مشترکی را امضا کرد و تصویب پروژه بزرگ شهرک‌سازی در کرانه باختری توسط رژیم اسرائیل را «غیرقابل قبول و مغایر با قوانین بین‌المللی» دانست و آن را محکوم کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: استعفا ، وزیر خارجه هلند ، تحریم رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
غدیر کوچک غزه قربانی قحطی و گرسنگی شد
ادعای رسانه‌های عبری: اشغال غزه تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود
خشم خانواده‌های اسیران صهیونیست در خیابان‌های اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
وجدان .اخلاق و معرفت داشته باشی
ظلم و ستم و نسل کشی و جنایت جنگی را می بینی
قابل توجه سران کشورهای به باصطلاح اسلامی و عربی
۰
۳
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
آخرین اخبار
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است