باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر جعفر میعادفررئیس سازمان اورژانس کشور، در جریان سفر به نیشابور و دیدار با هیاترئیسه دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان، اورژانس پیشبیمارستانی را «ضربهگیر نظام سلامت» توصیف کرد و گفت: بخش مهمی از فشارهای حوزه درمان با ایثار و تلاش کارکنان اورژانس مدیریت میشود. به همین دلیل، بهبود شرایط کاری این عزیزان، از جمله افزایش سختی کار نیروهای عملیاتی و دیسپچ، بالا بردن اضافهکار و بازنگری شرایط استخدامی، از اولویتهای ماست و در سال جاری برای تحقق این مطالبات گامهای مؤثری برداشته خواهد شد.
نوسازی ناوگان با ۱۱۰۰ دستگاه آمبولانس
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به نوسازی گسترده ناوگان گفت: تاکنون قرارداد خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس بسته شده و طی سه سال آینده ۷۰۰ دستگاه دیگر نیز وارد خواهد شد. همچنین با مجوز سران قوا، ۴۰۰ دستگاه آمبولانس از محل اعتبارات خارجی، از جمله سازمان جهانی بهداشت، تأمین میشود.
او همچنین افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ دستگاه آمبولانس توسط خیرین داخلی و خارجی خریداری و به اورژانس اهدا شده است.
سهم نیشابور از حمایتهای اورژانس کشور
دکتر میعادفر با اشاره به شرایط اورژانس ۱۱۵ نیشابور، از اختصاص سه دستگاه موتورلانس به این شهرستان خبر داد که بهزودی خریداری و تحویل خواهد شد. همچنین، اورژانس کشور نیمی از هزینه خرید بیسیم دیجیتال را تقبل میکند تا مشکل ارتباطی پایگاهها برطرف شود.
وی همچنین از تداوم پیگیریها برای تأمین آشیانه و فعالیت بالگرد اورژانس نیشابور و تأمین ۳۰ درصد هزینه ساخت ساختمان مرکزی اورژانس و تعمیرگاه مرکزی این شهرستان از سوی اورژانس کشور خبر داد. همچنین قرار است از ظرفیت نمایندگان مجلس و خیرین نیز برای تکمیل این پروژهها بهره گرفته شود.
چشمانداز پنجاهسالگی اورژانس
دکترمیعادفر در پایان ابراز امیدواری کرد که پنجاهسالگی اورژانس با خبرهای خوش برای پرسنل، تجهیزات و ناوگان همراه باشد و تأکید کرد: اورژانس کشور در کنار مردم و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خواهد بود تا خدماتی سریعتر، مطمئنتر و انسانیتر ارائه شود.