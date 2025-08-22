باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان اظهار کرد: عصر جمعه حوالی ساعت ۱۸ درپی گزارش یک حادثه واژگونی خودرو درحدفاصل پل گورت و یزدآباد یک واحد امداد اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

عباس عابدی ادامه داد: در این حادثه به دنبال واژگونی یک دستگاه خودرو پراید پنج نفر شامل یک مرد ۲خانم و ۲ کودک دختر و پسر مصدوم شده بودند که در سریع‌ترین زمان ممکن به بیمارستان «فارابی اصفهان» منتقل شدند.

وی اظهارداشت: پیش از این حادثه نیز در یک حادثه واژگونی خودرو دیگر در ساعت ۱۴ عصر جمعه امروز، در جاده بادرود به کاشان روبروی شهرک صنعتی اصفهان نیز یک واحد امداد اورژانس ۱۱۵ دیگر به محل حادثه اعزام شده بود.

وی اضافه کرد: این حادثه نیز به دنبال واژگونی یک دستگاه خودرو تیبا به وقوع پیوسته بود و در آن پنج نفر شامل ۲ مرد و سه خانم مصدوم شدند که در سریع‌ترین زمان ممکن به بیمارستان «فاطمیه بادرود» منتقل شدند.

سخنگوی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد:صبح امروز نیز به دنبال گزارش حادثه ویژه تصادف ون و کامیونت ایسوزو در ساعت پنج و ۱۰ دقیقه در شهرستان سمیرم و در مسیر جاده سمیرم به یاسوج در گردنه خاک نسوز، هفت نفر شامل چهار کودک ۲ تا ۱۱ سال و سه مرد مصدوم و یک مرد ۵۵ ساعت نیز سرصحنه حادثه فوت کرد.

عابدی خاطرنشان کرد:مصدومان این حادثه نیز همگی در کوتاهترین زمان به بیمارستان سیدالشهدا (ع) شهرستان سمیرم منتقل شدند.