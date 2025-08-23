شاگردان انریکه بازهم به یک پیروزی حداقلی دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در هفته دوم فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ یک فرانسه، پاری سن ژرمن در پارک دو پرنس به مصاف آنژه رفت و موفق شد با نتیجه یک بر صفر پیروز شود.  

این دیدار با برتری مطلق پاریسی‌ها در مالکیت توپ و خلق موقعیت همراه بود، اما مقاومت سرسختانه آنژه اجازه نداد بازی پرگل شود. در نیمه نخست، پاری سن ژرمن چند فرصت مسلم داشت؛ مهم‌ترین آن در دقیقه ۲۶ بود که داور یک ضربه پنالتی به سود میزبان اعلام کرد، اما عثمان دمبله توپ را به آسمان زد تا بهترین موقعیت PSG از دست برود.  

پس از این گل، پاری سن ژرمن همچنان توپ و میدان را در اختیار داشت و موقعیت‌هایی دیگر خلق کرد، اما درخشش دروازه‌بان آنژه و بی‌دقتی مهاجمان باعث شد برتری بیشتر رقم نخورد.

در نهایت شاگردان انریکه در شبی که حدود ۸۳ درصد مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشتند، مثل بازی هفته اولشان با یک گل پیروز شدند تا ۶ امتیازی شوند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پاری سن ژرمن ، لیگ یک فرانسه
خبرهای مرتبط
واکنش انریکه به صدرنشینی تیمش در لیگ فرانسه
سوپرجام اروپا؛
پاری سن ژرمن (۴) ۲-۲ (۳) تاتنهام/ کامبک‌های توفانی شاگردان انریکه برای فتح جام
بیانیه تاتنهام درخصوص توهین نژادپرستانه به ماتیاس تل
لیگ یک فرانسه؛
نانت ۰ - ۱ پاری سن ژرمن/ شروع نه چندان مطمئن قهرمان خسته اروپا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
امامعلی حبیبی درگذشت
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
آخرین اخبار
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنزی شد
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم
افشای تصمیم آخر نظری جویباری؛ حکم اخراج سخنگو روی میز هیات مدیره
صعود بویری و فتحی به نیمه نهایی کشتی فرنگی جوانان جهان/ شکست ابوطالبی و محمدی