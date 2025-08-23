باشگاه خبرنگاران جوان ـ در هفته دوم فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ یک فرانسه، پاری سن ژرمن در پارک دو پرنس به مصاف آنژه رفت و موفق شد با نتیجه یک بر صفر پیروز شود.

این دیدار با برتری مطلق پاریسی‌ها در مالکیت توپ و خلق موقعیت همراه بود، اما مقاومت سرسختانه آنژه اجازه نداد بازی پرگل شود. در نیمه نخست، پاری سن ژرمن چند فرصت مسلم داشت؛ مهم‌ترین آن در دقیقه ۲۶ بود که داور یک ضربه پنالتی به سود میزبان اعلام کرد، اما عثمان دمبله توپ را به آسمان زد تا بهترین موقعیت PSG از دست برود.

پس از این گل، پاری سن ژرمن همچنان توپ و میدان را در اختیار داشت و موقعیت‌هایی دیگر خلق کرد، اما درخشش دروازه‌بان آنژه و بی‌دقتی مهاجمان باعث شد برتری بیشتر رقم نخورد.

در نهایت شاگردان انریکه در شبی که حدود ۸۳ درصد مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشتند، مثل بازی هفته اولشان با یک گل پیروز شدند تا ۶ امتیازی شوند.