باشگاه خبرنگاران جوان ـ در نخستین دیدار هفته دوم لیگ برتر انگلیس، دو تیم لندنی وست هم و چلسی در استادیوم لندن به مصاف هم رفتند که چلسی موفق شد با نتیجه پرگل پنج بر یک میزبانش را در هم بکوبد.

لوکاس پاکتا در دقیقه ۶ چکش‌ها را پیش انداخت، اما بعد از این گل آتش بازی شاگردان مارسکا آغاز شد و تا دقیقه ۳۴ سه بار با گل‌های ژائو پدرو، پدرو نتو و انزو فرناندز دروازه حریف را باز کردند تا تماشاگردان تیم میزبان که پس از شکست سه بر صفر تیمشان در هفته اول مقابل ساندرلند، طاقت یک شکست سنگین دیگر در آغاز فصل جدید لیگ جزیره را نداشتند، خیلی زود شروع به ترک ورزشگاه کنند.

در نیمه دوم هم کایسدو و چالوبا گل‌های چهارم و پنجم در برای شیر‌های لندن زدند تا گراهام پاتر یک شکست سنگین دیگر را تجربه کند و تیمش از همین هفته‌های ابتدایی وارد بحران شود. چلسی هم پس از تساوی بدون گل در هفته اول مقابل کریستال پالاس، توانست نخستین ۳ امتیاز فصل را کسب کند.