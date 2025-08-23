وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه تصریح کردند: سه کشور اروپایی فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام با هدف بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بامداد شنبه یکم شهریور ۱۴۰۴ در گفت وگوی تلفنی، راجع به تحولات مربوط به موضوع هسته‌ای ایران به‌ویژه تحرکات سه کشور اروپایی در آستانه موعد قانونی خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، و همچنین موضوع همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تبادل نظر کردند.

در این گفت‌و‌گو بر این نکته تاکید شد که سه کشور اروپایی به دلیل قصور در ایفای تعهدات برجامی از یک‌سو و همراهی با آمریکا در حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از سوی دیگر، مرتکب نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ شده و بنابراین فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام با هدف بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت هستند.

وزیران امور خارجه ایران و روسیه در این گفت‌و‌گو، مسیر پیش روی مذاکرات هسته‌ای را ارزیابی و بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر تاکید کردند.

عراقچی درخصوص ایده سه کشور اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، موضع اصولی ایران را تشریح و تصریح کرد که از نظر ایران تصمیم‌گیری در مورد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده شورای امنیت و اعضای آن است.

همچنین دو طرف در این گفت‌و‌گو بر ادامه تعامل و رایزنی بین ایران و روسیه در سطوح مختلف برای پیشبرد بهتر مواضع مشترک تاکید کردند.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴

اسنب بگ فعال میشه
فکر چاره باشید
برای یکبار هم که شده جلوتر از حریف باشید
چرا فقط فکر دفاعید ؟
حمله کنید
شما روزهای آینده رو رقم بزنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
پس چرا اینا همش دنبال جلسه با اروپاییان هستند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خب خدا روشکر.خیالمون راحت شد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۰۷:۲۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
وقتی گروسی بی همه چیز و احمق با گزارشات خود سبب حمله دو دارنده سلاح اتمی به ایران میشود این یعنی آژانس رفیق دزد و شریک قافله بدروغ است و همه این را میدانند
حال که اورانیوم شصت درصدی سراسر تاسیسات و خاک ایران را الوده کرده کار بازرسان یقینا پر صورت تفاهم بسیار سخت خواهد بود و دیگر حداقل ذرات کشف شده باید شصت درصد شود و این یعنی اوج نادانی گروسی در حمله به ایران
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
واقعا گروسی جنگ افروز شریک دزد است و به ظاهر و حیله رفیق قافله
