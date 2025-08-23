باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بامداد شنبه یکم شهریور ۱۴۰۴ در گفت وگوی تلفنی، راجع به تحولات مربوط به موضوع هستهای ایران بهویژه تحرکات سه کشور اروپایی در آستانه موعد قانونی خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، و همچنین موضوع همکاری ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تبادل نظر کردند.
در این گفتوگو بر این نکته تاکید شد که سه کشور اروپایی به دلیل قصور در ایفای تعهدات برجامی از یکسو و همراهی با آمریکا در حمله به تاسیسات هستهای صلحآمیز ایران از سوی دیگر، مرتکب نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ شده و بنابراین فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام با هدف بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت هستند.
وزیران امور خارجه ایران و روسیه در این گفتوگو، مسیر پیش روی مذاکرات هستهای را ارزیابی و بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر تاکید کردند.
عراقچی درخصوص ایده سه کشور اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، موضع اصولی ایران را تشریح و تصریح کرد که از نظر ایران تصمیمگیری در مورد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده شورای امنیت و اعضای آن است.
همچنین دو طرف در این گفتوگو بر ادامه تعامل و رایزنی بین ایران و روسیه در سطوح مختلف برای پیشبرد بهتر مواضع مشترک تاکید کردند.