باشگاه خبرنگاران جوان - نام دامنه بخشی است که گویای نام برند یا فعالیت کاربر بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب می‌کند. پسوند‌های مجاز و معتبر در واقع پسوند‌هایی هستند که توسط کمیته مخصوص تأیید و تصویب پسوند‌ها یعنی آیکن (ICANN) تأیید شده باشند.

نمونه‌های پسوند‌های متداول com، org و ir هستند و انتخاب نام دامنه مناسب و ساده بسیار مهم بوده و همچنین در رتبه‌بندی (Ranking) نتایج جست‌وجوی گوگل نیز تأثیرگذار است. در واقع دامنه یا دامین همان آدرس اینترنتی است که شما با آن شناخته می‌شوید و هر چقدر ساده‌تر و سرراست‌تر باشد بهتر بوده و کاربران بیشتری شما را خواهند یافت.

دامنه از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ نام دامنه و پسوند دامنه، نام دامنه را شما تعیین می‌کنید و در صورتی که این نام آزاد باشد می‌توانید آن را در اختیار بگیرید. البته پسوند دامنه هم‌بستگی به نوع کار شما و گاهی به کشوری که در آن هستید، بستگی دارد.

در ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از جمله مراکز اصلی برای ثبت دامنه‌های اینترنتی به شمار می‌رود و هر کاربری که تمایل به ثبت دامنه‌ای برای بازگشایی سایت خود داشته باشد، باید به سایت این مرکز یا یکی از نمایندگان فعال آن در سطح کشور مراجعه کند.

این پژوهشگاه همچنین آماری دقیق از دامنه‌های ایرانی را به دست می‌دهد. مرکز ثبت دامنه کشوری ایران زیرمجموعه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی است و وظیفه ثبت دامنه‌ها در ایران را برعهده دارد.

شاید گستره دامنه‌های سطح بالایی مانند Com، Net، Org و Info که در سراسر وب وجود دارند و زمینه درخواست برای این دامنه‌ها در تمامی کشور‌ها باز است، بسیار گسترده باشد که برآورد آماری دقیق از آنها کمی مشکل شود، اما مرکز ثبت دامنه آمار آخرین دامنه‌های ثبت‌شده را به دست می‌دهد.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده در مرکز ثبت دامنه کشوری، ایران دو دامنه ir و co.ir همانند گذشته بیشترین ثبت را به خود اختصاص داده است؛ به گونه‌ای که تاکنون به ترتیب یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۴۴۱و ۴۴۴۴ ثبت شده است.

همچنین دامنه‌هایی که بیشتر از ۱۰۰۰ مورد ثبت‌شده دارند، دامنه ایران با ۱۴۱۳ مورد و دامنه ac.ir با ۱۰۵۷ دامنه فعال هستند. البته دامنه‌های دیگری وجود دارند که کمتر از ۱۰۰۰ مورد به نام آنها ثبت شده است که می‌توان به دامنه id.ir با ۷۵۷مورد، دامنه org.ir با ۲۴۱مورد، دامنه sch.ir با ۲۰۰مورد و دامنه gov.ir با ۱۶۶مورد اشاره کرد.

کمترین دامنه ثبت‌شده نیز متعلق به دامنه net.ir با ۳۰ دامنه فعال است و در مجموع تاکنون یک میلیون و ۷۹۱هزار و ۷۴۹دامنه ثبت شده‌اند.