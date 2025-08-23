باشگاه خبرنگاران جوان - فضلالله رنجبر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به فضاسازیهای اخیر علیه مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اظهار کرد: سابقه هجمه به رئیسجمهور به دوران رقابتهای انتخاباتی و تشکیل دولت برمیگردد که به بهانههای مختلف به دنبال ایجاد موجی علیه رئیسجمهور بودند.
وی ادامه داد: اکنون ما در جنگ مستقیم با رژیم صهیونیستی و شاهد جنایات این رژیم علیه بشریت و ملت بزرگ ایران هستیم، پس به صلاح و مصلحت نیست که با ایرادگیری از برخی صحبتها، فضا را به سمتی ببریم که در داخل کشور انسجام و وحدت ملی خدشهدار شود.
رنجبر افزود: هر حرکتی که به یاس و ناامیدی مردم منجر شود، خطای نابخشودنی است. ما باید با تمام وجود از وحدت و انسجام ملی شکل گرفته در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری، حمایت کنیم.
نماینده کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: اگر انتقادی به سخنان رئیسجمهور وجود دارد، باید دور از فضاسازی و جنجال و به شکلی مطرح شود که به فضای وحدت ملی و انسجام ملی لطمه وارد نکند؛ این مهمترین رسالت همه نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی است. اکنون دیگر زمان تسویه حسابهای سیاسی و جناحی نیست. هر فردی که نگاه جناحی و سیاسی به موضوعات کشور داشته باشد، مرتکب گناه شده و خطا کرده است.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی که کشور درگیر فشارهای اقتصادی، تحریمها و جنگ با رژیم صهیونیستی است، باید به دولت کمک کنیم؛ البته دولت نیز با اقتدار در مسیر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم حرکت و تلاش کند.
رنجبر در ادامه گفت: درست است که رئیسجمهور برخی مسائل را صادقانه مطرح میکند، اما باید مراقب اقتدار ایران هم باشد تا دیگران از صحبتهای ایشان برداشت بد نداشته و فضا را به سمت اختلاف نبرند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: تمام تلاش دولت باید برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد و در عرصه دیپلماسی نیز مقتدرانه و با نگاه به حفظ منافع مردم، سایه جنگ را از کشور دور کند.
وی گفت: از طرف دیگر هم افراد در مقابل صحبتها زود برآشفته نشوند و فضا را به سمت اختلافات جناحی و سیاسی نبرند تا خدای ناکرده دشمن از فضای داخلی ما سوءاستفاده کند. باید تمامی جناحها و گروههای سیاسی، از هرگونه صحبت و نظری که باعث سوءاستفاده دشمن از فضای داخلی کشور شود، پرهیز کنند.
رنجبر در پایان و در جمعبندی اظهار کرد: شرایط کشور ایجاب میکند که به جای پرداختن به اختلافات سیاسی و تخریب، راهکارهای مناسب اقتصادی و امنیتی به دولت ارائه شود. دولت هم وقت خود را صرف این مسائل نکرده و به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بپردازد و در مواضعش با اقتدار از حقوق ملت دفاع کند.
منبع: ایسنا