باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش عملکرد ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از عملکرد فولادی‌ها در چهار ماهه سال گذشته و مقایسه آن با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، در مجموع زنجیره آهن و فولاد کشور، میزان صادرات از ۹ میلیون و ۸۰۳ هزار تن در چهار ماهه سال ۱۴۰۳ به ۱۲ میلیون و ۳۸۸ هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده و بدین ترتیب ۲۶ درصد افزایش صادرات را به لحاظ حجمی ثبت کرده است.

ارزش صادراتی این میزان صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور در این مقایسه آماری، با رشد هفت درصدی همراه بوده است؛ ارزش صادرات این زنجیره در چهار ماهه سال گذشته، دو میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار به دو میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار رسید.

بیشترین افزایش صادرات را ورق سرد به خود اختصاص داده است و با افزایش ۸۰۴ درصدی در حجم، از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۸۰ هزار میلیون دلار چهار ماهه در سال ۱۴۰۳ به ۱۲ هزار تن به ارزش هفت میلیون و ۴۰۰ هزاردلار در هفت میلیون و ۴۰۰ هزارچهار ماهه سال جاری رسیده است؛ بدین ترتیب ارزش صادراتی این محصول افزایش ۷۹۲ درصدی را رقم زده است.

در مقابل، صادرات میلگرد با افت ۳۵ درصدی در چهار ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین کاهش صادرات را ثبت کرده است؛ صادرات میلگرد از یک میلیون و ۱۷ هزار تن به ۶۶۴ هزار تن رسیده است و ارزش صادراتی این محصول از ۴۸۶ میلیون دلار در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته به ۲۸۸ میلیون تومان رسیده و ۴۱ درصد افت کرده است.

پس از آن، صادرات مقاطع طویل فولادی بیشترین افت صادرات را به خود اختصاص داد؛ صادرات مجموع مقاطع طویل فولادی از یک میلیون و ۱۶۲ هزار تن به ارزش ۵۵۶ میلیون دلار به ۸۱۰ هزار تن به ارزش ۳۵۸ میلیون دلار رسیده است.

طی چهار ماهه سال ١۴۰۴، نسبت به چهار ماهه ۱۴۰۳، به ترتیب صادرات تیرآهن و محصولات فولادی افت ۲۷ درصدی و ۱۴ درصدی داشته‌اند. ارزش صادراتی این دو محصول نیز به ترتیب ۲۶ درصد (تیرآهن) و ۱۹ درصد (محصولاد فولادی) مواجه شده‌اند.

به ترتیب صادرات تیرآهن از ۷۱ هزار تن به ارزش ۳۴ میلیون دلار به ۵۲ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیون دلار و صادرات محصولات فولادی از یک میلیون و ۲۶۵ هزارتن به ارزش ۶۲۵ میلیون دلار به یک میلیون و ۹۰ هزار تن به ارزش ۵۰۹ میلیون دلار رسیده است.

بیشتر مصحولات زنجیره آهن و فولاد با رشد صادرات مواجه شدند

صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع از ۷۴ هزار تن به ارزش ۳۶ میلیون دلار در مجموع چهار ماهه ابتدایی سال گذشته به ۹۴ هزار تن به ارزش ۳۵۸ میلیون دلار رسیده است؛ بدین ترتیب حجم صادرات ۲۷ درصد و ارزش صادرات ۲۶ درصد افزایش داشته است.

صادرات ورق گرم طی مدت مذکور سال جاری با رشد ۱۷۲ درصدی به ۲۲۷ هزار تن رسدیه است و ارزش صادرات آن با رشد ۱۱۸ درصدی ۱۱۸ درصد ثبت شده است. در مجموع چهار ماهه سال گذشته، ۸۳ هزارت ورق گرم به ارزش ۵۴ میلیون دلار صادر شده بود.

صادرات ورق پوششدار هم افزایشی بوده است و با ۳۰ درصد رشد در حجم و ۱۸ درصدی در ارزش صادرات، از ۱۷ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیون دلار به ۲۲ هزار تن به ارزش ۱۶ میلیون دلار رسیده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه ۲۸۰ هزار تن به ارزش ۱۵۱ میلیون دلار مقاطع تخت فولادی صادر شده که نسبت به ۱۰۳ هزار تن به ارزش ۶۹ میلیون دلار صادر شده در سال گذشته به لحاظ وزنی ۱۷۲ درصد و به لحاظ ازرشی ۱۱۹ درصد رشد را رقم زده است.

همچنین بیلت و بلوم با رشد دو درصدی در ارزش و ۱۵ درصدی در حجم رو‌به‌رو شده است. ارزش صادرات این محصول از ۷۳۳ میلیون دلار در چهار ماهه سال ۱۴۰۳ به ۷۴۵میلیون دلار در سال جاری افزایش یافته و حجم صادرات آن نیز از یک میلیون و ۵۴۹ هزار تن به یک میلیون و ۷۷۵ هزار تن افزایش یافته است.

اسلب با افت ٢٩ درصدی از دو میلیون و ٢۶۴ هزار تن در ١١ ماهه سال گذشته به یک میلیون و ۶٠۴ هزار تن رسیده است؛ ارزش صادرات اسلب نیز با افت ٣۴ درصدی ٧١١ میلیون دلار بود؛ این درحالیست که ارزش صادرات یک میلیارد و ٧۴ میلیون دلار در ١١ ماهه سال ١۴٠٣ ثبت شده است.

اسلب، اما با رشد ۶۱ درصدی وزنی از ۴۷۲ هزار تن به ۷۶۰ هزار تن رسیده است. ارزش صادراتی این محصول نیز با رشد ۳۶ درصدی از ۲۲۴ میلیون دلار به ۳۰۵ میلیون دلار در چهار ماهه ۱۴۰۴ رسیده است.

صادرات فولاد میانی ۲۵ درصد به لحاظ حجمی و ۱۰ درصد ارزش صادراتی، رشد پیدا کرده است. صادرات این محصول از دو میلیون و ۲۰ هزار تن به ارزش ۹۵۷ میلیون دلار در چهار ماهه ۱۴۰۳ به دو میلیون و ۵۳۵ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده است.

طبق آمار، صادرات کنسانتره سنگ آهن نیز با رشد ۷۴ درصدی در ارزش و ۷۸ درصدی در حجم رو‌به‌رو بوده است.

درحالیکه در مجموع چهار ماهه سال ۱۴۰۳، دو میلیون و ۳۰۵ هزار تن کنسانتره سنگ آهن به ارزش ۱۷۳ میلیون دلار صادر شده بود، میزان صادرات به چهار میلیون و ۹۷ هزار تن به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

در خصوص گندله سنگ‌آهن نیز حجم صادرات با رشد ۹ درصدی به چهار میلیون و ۱۰۶ هزار تن رسیده، ارزش صادراتی آنهم با رشد هشت درصدی به ۳۳۸ میلیون دلار افزایش یافته است. طی چهار ماهه ابتدایی سال گذشته سه میلیون و ۷۸۳ هزار تن گندله سنگ‌آهن به ارزش ۳۱۳ میلیون دلار صادر شده بود.

در نهایت صادرات آهن اسفنجی در زنجیره آهن و فولاد کشور از ۴۳۰ هزار تن به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار به ۵۶۰ هزار تن به ارزش ۱۲۹ میلیون دلار رسیده است که براین اساس با رشد ۳۰ درصدی به لحاظ حجم و ۱۹ درصدی ارزش صادراتی در این مقایسه آماری مواجه شده است.

به طور کلی، آمار صادرات زنجیره آهن و فولاد ایران در چهار ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با افزایش صادرات اکثریت محصولات، تغییرات مهمی در ترکیب صادرات این صنعت رخ داده است. این تغییرات می‌تواند ناشی از تغییر در شرایط بازار جهانی، تغییر در سیاست‌های تجاری، یا تغییر در میزان تولید داخلی باشد.