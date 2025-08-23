چلسی بعد از ۱۳۵۷ روز به صدر جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چلسی در آغاز هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس به مصاف وستهام رفت.

در این بازی وستهام شروع بهتری داشت و توانست با گل زود هنگام پاکتا پیش افتد، اما چلسی بازگشت رویایی داشت و در نهایت توانست با نتیجه ۵ بر ۱ به پیروزی برسد.

این نخستین پیروزی چلسی در فصل جاری لیگ برتر انگلیس به شمار می‌آید که باعث شد تا آبی پوشان لندنی موقتا به صدر جدول رده بندی صعود کنند.

چلسی با این پیروزی که به دست آورد ۴ امتیازی شد و موقتا به صدر صعود کرد.

این تیم بعد از ۱۳۵۷ روز توانست صدر جدول رده بندی را تجربه کند البته این صدرنشینی به احتمال خیلی زیاد تنها چند ساعت خواهد بود.

