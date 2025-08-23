باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، روز پزشک را فرصتی برای گرامی‌داشت یاد و تلاش پزشکان ایرانی دانست و گفت: رسالت پزشک با جان انسان، شرافت علمی و تعهد اخلاقی عجین شده و پزشکی فراتر از نسخه و دارو است؛ پلی میان دانش و جان انسان و میان علم و اخلاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

در پیام رئیس سازمان غذا و دارو، آمده است: یکم شهریور، همزمان با زادروز شیخ الرئیس ابوعلی سینا، یادآور این رسالت بزرگ است. بوعلی سینا اندیشمندی که با نگارش قانون در طب و کتاب شفا، مرز‌های علم را درنوردید و پزشکی را از درمانگری صرف به دانشی فلسفی، اخلاقی و انسانی بدل کرد. پزشکان با دستان خسته از تلاش و چشمانی که درد و رنج بیماران را دیده‌اند، سلامت جامعه را حفظ کرده و زندگی مردم را به راهی بهتر و آرام‌تر هدایت می‌کنند. حتی در عصر فناوری‌های پیشرفته نگاه مهربان و شفابخش پزشک، امید و آرامش بیماران را تأمین می‌کند.

پیرصالحی افزود: پزشکان در طول هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روز رژیم صهیونیستی و در دوران پاندمی کرونا با صبر و استقامت حافظ سلامت جامعه بوده‌اند. نقش آنها تنها به درمان محدود نمی‌شود بلکه شامل پیشگیری، آموزش، پژوهش، نوآوری، مدیریت بحران، تربیت نسل‌های بعدی و خدمت رسانی در مناطق محروم نیز هست. همه اینها بخشی از مسیر دشوار و پرشکوه پزشکان ایرانی است.

وی با اشاره به میراث علمی و اخلاقی ابن سینا، گفت روز پزشک نه تنها بزرگداشت یک نام بلکه پاسداشت همه پزشکان ایرانی است. وارثان راه ابن سینا در هزاره سوم پرچم علم، اخلاق و مهربانی را بر فراز نگاه داشته و مسیر امید و سلامت را برای مردم ایران روشن نگه داشته‌اند.

منبع: سازمان غذا و دارو