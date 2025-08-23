خشکسالی‌های سالانه و خارج شدن نیروگاه‌های برق آبی از مدار تولید منجر به فشار مضاعف به نیروگاه‌های حرارتی می‌شود؛ نیروگاه‌هایی که گاز خوراک اصلی آنها به شمار می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تابستان خشک و بی آبی امسال منجر شد تعدادی از نیروگاه‌های برق آبی وارد مدار تولید نشوند و پایین رفتن سطح آب سد‌ها منجر به خروج نیروگاه‌هایی که در مدار تولید بودند شد.

مازیار جمشیدی مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور با اشاره به وضعیت مصرف برق کشور گفت: با ورود سامانه جدید گرمایی، مصرف برق در روز‌های پایانی مرداد و اوایل شهریور افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

وی افزود: متأسفانه خشکسالی، ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی را به‌شدت کاهش داده و بخش مهمی از تولید آنها از مدار خارج شده است. به‌ویژه نیروگاه‌های کارون ۳ و ۴ که به دلیل کاهش ذخایر آبی عملاً امکان تولید برق ندارند. این موضوع به معنای آن است که نیروگاه‌های حرارتی باید تماماً در مدار تولید باشند و به خوراک بیشتری هم نیاز دارند.

سهم ۳۱۲ میلیون مترمکعبی نیروگاه‌ها در مصرف گاز

با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد سبد سوخت کشور وابسته به گاز است که علاوه بر مصرف خانگی؛ تولید برق بار صنایع و پتروشیمی‌ها را به دوش می‌کشد که به نظر می‌رسد سوخت رسانی به نیروگاه‌های حرارتی امسال رکورد جدیدی را ثبت کرده است بر اساس آمار ارائه شده گازرسانی به نیروگاه‌ها از ابتدای امسال تا ۲۴ مردادماه ۱.۵ میلیارد مترمکعب افزایش داشته که نشان دهنده رشد ۵ درصدی مصرف گاز نیروگا‌های حرارتی است و ۱۳ مردادماه، نیروگاه‌ها ۳۱۲ میلیون مترمکعب که به بیش از ۵۰ درصد رسید در حالی که شرکت ملی گاز تعهد ۲۹۰ میلیون مترمکعب را دارد.

این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که کارشناسان امر بر این باورند که باید سبد سوخت تغییر کند تا حدالامکان از واردات گاز جلوگیری شود و حتی صادرات گاز را افزایش دهیم، اما شرایط خاص سال جاری راه را برای صرفه جویی در مصرف گاز نیروگاهی بسته است چرا که طی روز‌های گذشته عباس علی آبادی وزیر نیرو گفت: به علت خشکسالی نیروگاه‌های برق آبی در مدار نیستند و این موضوع به معنای آن است که فشار مضاعفی بر نیروگاه‌های حرارتی وارد و به دنبال آن افزایش مصرف گاز می‌شود.

افزایش ۶۰ درصدی سطح ذخایر سوخت مایع

اما تنها گاز رسانی به نیروگاه‌ها افزایش نیافته است و بر اساس آمار و ارقام موجود در سال جاری میانگین تحویل روزانه سوخت مایع به نیروگاه‌ها در ۵ ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافته است. تحویل گاز به نیروگاه‌های شبکه سراسری (برق حرارتی) نیز تقریباً برابر سال قبل است؛ و حتی افزایش ۶۰ درصدی سطح ذخایر سوخت مایع نسبت به سال قبل برای ورود به زمستان شده‌اند تا بتوانیم شاهد جبران ناترازی گاز از طریق سوخت مایع باشیم.

زیرا در نیروگاه‌های حرارتی نیز سوخت اصلی و اول، گاز طبیعی و سوخت جایگزین، سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) است. در فصل تابستان که ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی، برای فصل سرد سال پُر می‌شود تا در شرایط تشدید ناترازی گاز زمستانه، سوخت مایع به کمک تولید برق بیاید، سوخت گاز طبیعی نقش اصلی در تأمین برق کشور را ایفا می‌کند.

بر اساس این گزارش و با توجه روند افزایشی مصرف برق بهتر است تنوع سبد سوختی و روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تسریع بخشیده شود تا سال آینده نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین گاز با مشکلی مواجه نشوند.

منبع: مهر

