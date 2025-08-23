مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز گفت: با توجه به ورود مجدد سامانه هوای گرم و کاهش ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی، مدیریت مصرف، تنها راه عبور از بحران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز گفت: گرمایی که نه‌تنها زندگی روزمره مردم را سخت کرده، بلکه فشار سنگینی بر شبکه برق وارد کرده و آن را به مرز هشدار رسانده است.

خواجه‌وند با اشاره به اقدامات شرکت توزیع برای پایداری شبکه گفت: برنامه‌هایی برای مدیریت اضطراری مصرف در ساعات پیک مصرف یعنی ۱۲ تا ۱۶ و ۱۹ تا ۲۳ در دستور کار قرار دارد اما همکاری مردم مهم‌ترین راهکار مقابله با بحران انرژی است.

وی از شهروندان خواست با اقدامات ساده اما مؤثر، از خاموشی‌های ناگهانی جلوگیری کنند؛ اقداماتی مانند استفاده از دور کند کولرهای آبی ، تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه، استفاده از وسایل پرمصرف مانند لباسشویی، اتو، جاروبرقی و چای‌ساز در ساعات خنک روز ، خاموش کردن تجهیزات برقی غیرضروری در خانه و محل کار ضروری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز گفت : برخلاف تصور عموم بیشترین بار مصرف برق استان در بخش خانگی است و کاهش هرچند اندک در این بخش، می‌تواند در پایداری شبکه برق استان نقش حیاتی ایفا کند

