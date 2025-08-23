باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «کو جونگ چول» معاون رئیس ستاد کل ارتش کره شمالی، کره جنوبی را به «تحریک خطرناک» در نزدیکی مرز بین دو کشور متهم کرد و اعلام کرد که سربازان همسابه جنوبی به سوی نیرو‌های کره شمالی شلیک کرده‌اند.

این حادثه در ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) رخ داد، زمانی که سربازان کره جنوبی «بیش از ۱۰ تیر هشداردهنده با یک مسلسل بزرگ کالیبر ۱۲.۷ میلی‌متری به سمت سربازان کره شمالی که مشغول اجرای یک پروژه مانع دائمی در نزدیکی خط مرزی جنوبی بودند شلیک کردند.» این مطلب را کو در یک بیانیه عنوان کرد.

او از سئول خواست تا فعالیت‌هایی را که ممکن است مانع انجام وظایف نیرو‌های کره شمالی شود متوقف کند و هشدار داد که این وضعیت به دلیل شرایط متغیر نظامی در مرز می‌تواند تشدید شود.

کو در پایان گفت: «ستاد کل ارتش خلق کره (KPA) تحولات بعدی [این]وضعیت را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت.»

منبع: یونهاپ