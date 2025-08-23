باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران درباره اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و چالش‌های پیرامون آن، افزود: ابلاغ برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع توسط وزیر بهداشت دو هدف عمده دارد؛ اول این‌که برنامه پزشکی خانواده به دنبال این هدف است که مسیر دریافت خدمات سلامت توسط بیماران مشخص شود. در نتیجه انتظار این است که با اجرای پزشکی خانواده بتوانیم شاهد مراقبت جامع و یکپارچه باشیم. هدف دوم این است که هزینه‌های سلامت، اثربخش شده و با افزایش کارایی مواجه باشیم.

وی ادامه داد: اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مناطق روستایی و در شهر‌های استان فارس و مازندران، دو تجربه بزرگ محسوب می‌شوند؛ ولی آن‌چه محقق نشده، نظام ارجاع است. انتظار این است که حدود ۸۵ درصد نیاز‌های سلامت در سطح یک یعنی پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت، پاسخ داده شده و ۱۵ درصد مراجعه‌ها به سطح دو شامل خدمات تخصصی سرپایی ارجاع شده و درصد کمتری به سطح سوم شامل خدمات تخصصی بیمارستانی یا خدمات فوق تخصصی مراجعه کنند.

لزوم آسیب‌شناسی اجرای آزمایشی طرح پزشکی خانواده در ۲ استان

معاون سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: واقعیت این است که در دو دهه اجرای پزشکی خانواده روستایی و اجرای شهری در ۲ استان فارس و مازندران، این اهداف محقق نشده و باید آسیب‌های موجود به درستی مشخص و در اجرای طرح اخیر برطرف شود.

رضایی تصریح کرد: تاکنون منابع تعریف شده‌ای برای اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت قرار نگرفته است؛ در حالی‌که تامین منابع پایدار، نیروی انسانی و مسائل فرهنگی و اجتماعی در زمینه اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع اهمیت دارد.

منابع صندوق بیمه روستاییان کامل تخصیص داده نمی‌شود

رضایی گفت: سالانه تفاهم نامه‌ای بین سازمان بیمه سلامت ایران با معاونت بهداشت وزارت بهداشت منعقد می‌شود تا از سهم بیمه شدگان صندوق روستاییان و عشایر، بخشی در سطح یک خدمات سلامت هزینه شود؛ بخشی از این هزینه آورده وزارت بهداشت و بخشی از حق بیمه صندوق روستاییان و عشایر است؛ البته این بیمه شدگان، هیچ حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند و در واقع حق بیمه این افراد باید توسط دولت پرداخت شود که تاکنون در هیچ سالی به طور کامل به سازمان بیمه سلامت پرداخت نشده و در هر سال ۴۰ تا ۵۰ درصد از حق بیمه صندوق روستاییان و عشایر توسط دولت به سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود.

معاون سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: برای پزشکی خانواده ۲ استان فارس و مازندران نیز از سال ۱۳۹۱ تاکنون اعتباری به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص نیافته و بیمه سلامت از منابع خود، این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

وی افزود: از طرفی اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دو استان فارس و مازندران منجر به کاهش هزینه‌ها نشده و مراقبت یکپارچه نیز محقق نشده است.

مشکل نظام سلامت: افزایش هزینه، کاهش منابع

رضایی درباره مشکلات بودجه‌ای حوزه سلامت گفت: سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در سال‌های اخیر کاهش یافته و سرانه سلامت در کشور ما نسبت به کشور‌های منطقه فقط از دو کشور همسایه بالاتر است.

وی اظهار کرد: نظام سلامت با دو مشکل مواجه است؛ اول افزایش هزینه‌های روز افزون و دوم کاهش منابع روز افزون که این دو کاملا برعکس یکدیگر در حال حرکت هستند و چاره‌ای جز اولویت بندی نداریم.

منبع: ایرنا