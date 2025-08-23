معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت آمادگی فرودگاه مشهد برای پذیرش حجم بالای مسافران همزمان با دهه پایانی صفر تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سید عبدالله ارجائی روز شنبه در جریان بازدید از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد افزود:‌ فرودگاه بین‌المللی مشهد جایگاه ویژه در خدمت‌رسانی به زائران داخلی و خارجی دارد.

وی اضافه کرد: بهبود مستمر امکانات و ایجاد تسهیلات مناسب برای مسافران در این فرودگاه ضروری است.

افزایش ۱۰ درصدی پروازهای دهه پایانی صفر

مدیر کل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی نیز در این بازدید اظهار کرد: برای دهه پایانی ماه صفر بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ نشست و برخاست پروازی پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش دارد.

محمود امانی‌بنی افزود: تعداد کل نشست و برخاست پروازها در دهه پایانی ماه صفر سال گذشته به هزار و ۹۸۰ پرواز رسید.

وی اضافه کرد: برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران، بزرگ‌ترین موکب فرودگاهی کشور در ترمینال داخلی فرودگاه برپا شده و علاوه بر آن، ۲ موکب ویژه استقبال از زائران خارجی و یک موکب فرهنگی نیز در ترمینال پروازهای داخلی دایر شده است.

مدیر کل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی تاکید کرد: ظرفیت‌ها و امکانات فرودگاه مشهد برای ارائه خدمات شایسته به زائران بسیج شده است.

پیش بینی شده در دهه آخر صفر حدود هفت میلیون زائر به مشهد مشرف شوند.

