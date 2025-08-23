باشگاه خبرنگاران جوان -سید عبدالله ارجائی روز شنبه در جریان بازدید از فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد افزود: فرودگاه بینالمللی مشهد جایگاه ویژه در خدمترسانی به زائران داخلی و خارجی دارد.
وی اضافه کرد: بهبود مستمر امکانات و ایجاد تسهیلات مناسب برای مسافران در این فرودگاه ضروری است.
افزایش ۱۰ درصدی پروازهای دهه پایانی صفر
مدیر کل فرودگاههای خراسانرضوی نیز در این بازدید اظهار کرد: برای دهه پایانی ماه صفر بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ نشست و برخاست پروازی پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش دارد.
محمود امانیبنی افزود: تعداد کل نشست و برخاست پروازها در دهه پایانی ماه صفر سال گذشته به هزار و ۹۸۰ پرواز رسید.
وی اضافه کرد: برای خدمترسانی مطلوب به زائران، بزرگترین موکب فرودگاهی کشور در ترمینال داخلی فرودگاه برپا شده و علاوه بر آن، ۲ موکب ویژه استقبال از زائران خارجی و یک موکب فرهنگی نیز در ترمینال پروازهای داخلی دایر شده است.
مدیر کل فرودگاههای خراسانرضوی تاکید کرد: ظرفیتها و امکانات فرودگاه مشهد برای ارائه خدمات شایسته به زائران بسیج شده است.
پیش بینی شده در دهه آخر صفر حدود هفت میلیون زائر به مشهد مشرف شوند.