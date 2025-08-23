باشگاه خبرنگاران جوان - امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران ، درباره وضعیت بازار گل این منطقه گفت: بازار گل از سال‌ها پیش به دلیل بافت قدیمی و فشردگی، همواره جزو بنا‌های ناایمن شناسایی شده است و این موضوع بار‌ها در جلسات مختلف مطرح شده است.

وی ادامه داد: در طول سنوات گذشته اقدامات مختلفی برای مدیریت این وضعیت انجام شده، اما واقعیت این است که به دلیل پیچیدگی‌های مالکیتی و تعدد ذی‌نفعان، این پرونده هنوز به سرانجام نرسیده است.

وی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی ما در مدیریت شهری، حفظ وضع موجود و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در محدوده بازار است. در همین راستا، علاوه بر پیگیری‌های حقوقی، آموزش‌های دوره‌ای به مغازه‌داران در حوزه اطفای حریق و امداد نیز انجام می‌شود و مسیر‌های فرار در داخل بازار ایجاد و بهسازی شده است.

شهردار منطقه ۱۴ افزود: با وجود این اقدامات، همه می‌دانند که بازار گل به صورت ذاتی ناایمن است و برای حل ریشه‌ای موضوع، باید بازار گل جدیدی مطابق استاندارد‌های روز، با سیستم اعلام و اطفای حریق و سایر الزامات ایمنی احداث شود. اما این پروژه به دلیل مسائل حقوقی و مالکیتی هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.

وی گفت: پیچیدگی‌های این پرونده از آنجا ناشی می‌شود که مالکیت زمین بین چند مجموعه مختلف از جمله زمین شهری و سایر مدعیان مشترک است و همین امر کار را دشوار کرده است. هر بار که پیگیری‌ها پیش رفته، با موانعی مواجه شده‌ایم. به همین دلیل استراتژی ما در حال حاضر بیشتر مدیریت وضع موجود و پیشگیری از بروز بحران است.

شهرابی افزود: مشکل اصلی این است که فعالان بازار گل مالک زمین نیستند. این افراد در گذشته به صورت موقت در این مکان مستقر شدند، اما این موقت چند دهه طول کشیده است. اگر مالکیت زمین به هیئت‌مدیره بازار گل منتقل شود، امکان صدور مجوز و طراحی بازار جدید فراهم خواهد شد. حتی خود هیئت‌مدیره نیز تمایل دارد زمین را خریداری کند، اما این انتقال هنوز انجام نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر امید ما این است که با ورود دستگاه قضایی، تعیین تکلیف مالکیت صورت گیرد تا هیئت‌مدیره بتواند زمین را خریداری کند. در این صورت می‌توانیم فرآیند احداث بازار گل جدید و ایمن را آغاز کنیم.

شهردار منطقه ۱۴ در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کمبود آب و مدیریت آبیاری فضای سبز منطقه اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش بارندگی‌ها، سیاست ما توسعه سیستم آبیاری قطره‌ای و لوله‌گذاری در سطح منطقه است. تنها در یک سال گذشته بیش از ۲۰ هزار متر لوله‌گذاری انجام شده و در هر پروژه عمرانی تلاش کرده‌ایم شبکه آبیاری قطره‌ای را پیاده‌سازی کنیم.

وی افزود: در کنار این اقدامات، مخازن ذخیره آب نیز در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی افتتاح شد و امسال نیز دو مخزن دیگر در بلوار ابوذر و یک پارک منطقه‌ای ساخته می‌شود. در سال آینده هم چند مخزن دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید تا امکان ذخیره‌سازی آب و آبیاری بهینه درختان و فضای سبز فراهم شود.

شهرابی تأکید کرد: وقتی از آبیاری قطره‌ای صحبت می‌کنیم، نیازمند زیرساختی مانند مخازن ذخیره آب هستیم و به همین دلیل شهرداری ناچار است این زیرساخت‌ها را ایجاد کند تا در شرایط کم‌آبی مدیریت فضای سبز با مشکل مواجه نشود.

وی در پایان درباره سرانه فضای سبز منطقه ۱۴ گفت: به صورت کلی سرانه فضای سبز منطقه در سطح استاندارد‌های شهری قرار دارد، اما توزیع آن یکسان نیست. در جنوب و شرق منطقه، فضای سبز بیشتری وجود دارد، اما در بافت‌های فشرده و نواحی مرکزی، سرانه فضای سبز بسیار محدود است.

منبع: ایسنا