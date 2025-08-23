باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان ایران در میکس تیمی تفنگ ۱۰ متر در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران با ترکیب شرمینه چهل امیرانی و امیر محمد نکونام با ثبت امتیاز ۶۲۹.۸ در جایگاه ششم ایستاد.

تیم ایران برای کسب نشان برنز به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه ۱۰ بر ۱۶ متوقف شد و در رده چهارم ایستاد.

همچنین تیم دیگر ایران با ترکیب فاطمه امینی و هادی غرباقی با ۶۲۹.۲ امتیاز در رده هشتم قرار گرفت و به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد.

هدایت تیم ملی تفنگ ایران را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارند.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.