نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا روز جمعه علیه استقرار سه کشتی جنگی آمریکا در سواحل ونزوئلا به عنوان بخشی از تلاشها برای مهار آنچه آمریکا قاچاق مواد مخدر ادعا می کند، موضعگیری کرد و این عملیات را اقدامی «غیرقانونی» برای تغییر حکومت خواند.
اوایل این هفته، یک منبع آمریکایی به خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که سه ناوشکن موشکهدایتشونده کلاس ایجیس (Aegis) در حال حرکت به سمت آبهای بینالمللی نزدیک این کشور آمریکای جنوبی هستند. رسانههای آمریکایی گزارش دادند که ۴۰۰۰ مارین 4000marine نیز ممکن است مستقر شوند.
مادورو به قانونگذاران گفت: «آنچه آنها ونزوئلا را با آن تهدید میکنند - تغییر رژیم، یک حمله تروریستی نظامی - غیراخلاقی، جنایتکارانه و غیرقانونی است.»
او افزود: «این یک مسئله صلح، یک مسئله حقوق بینالملل، برای آمریکای لاتین و کارائیب است. هرکس مرتکب یک عمل تجاوزکارانه علیه یک کشور در آمریکای لاتین شود، به همه کشورها حمله کرده است.»
در سال ۲۰۲۰، در اولین دوره ریاستجمهوری ترامپ، مادورو و سایر مقامات عالیرتبه ونزوئلا در دادگاه فدرال آمریکا به چندین اتهام از جمله مشارکت در یک توطئه «نارکو-تروریسم» تحت تعقیب قرار گرفتند.
وزارت دادگستری ایالات متحده، مادورو را متهم کرد که یک باند قاچاق کوکائین به نام «کارتل خورشیدها» (The Cartel of the Suns) را رهبری میکند که طی دو دهه، صدها تن مواد مخدر را به ایالات متحده قاچاق کرده و صدها میلیون دلار درآمد کسب کرده است.
واشنگتن دو دوره پیروزی انتخاباتی اخیر مادورو را به رسمیت نمیشناسد.
مادورو این هفته گفت که در پاسخ به «تهدیدهای» آمریکا، ۴.۵ میلیون عضو شبهنظامی را در سراسر ونزوئلا مستقر خواهد کرد و خواستار برگزاری تظاهرات در آخر هفته برای محکوم کردن واشنگتن شد.
منبع: خبرگزاری فرانسه