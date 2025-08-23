باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سیل پل های ارتباطی، زمینهای کشاورزی، واحدهای تجاری و صنعتی کوچک و حتی سرمایههای خرد خانوارها را نابود ساخت و سبب شد که معیشت بسیاری از مردم که پیشتر نیز عمدتاً بر پایه کشاورزی و دامداری سنتی یا مشاغل خدماتی کوچک استوار بود، از هم بپاشد.
اما تجربههای مشابه در سایر نقاط کشور و جهان نشان داده است که بازسازی کالبدی به تنهایی کافی نیست؛ اگر زندگی دوباره در یک منطقه جریان یابد، باید اشتغال پایدار و سرمایهگذاری مولد بهعنوان محور اصلی بازسازی در دستور کار قرار گیرد. برای پلدختر، که با نرخ بیکاری بالا و اقتصاد شکننده دستوپنجه نرم میکرد، این موضوع حیاتیتر از همیشه است.
بهره برداری از ۳۴ طرح پلدختر در هفته دولت
فرماندار پلدختر گفت: ۳۴ طرح با ۳۱۵ میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت در این شهرستان آماده بهره برداری است.
«محمد عزیزی» ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) اظهارکرد: این طرحها شامل طرحهای عمرانی، اشتغالزایی، اقتصادی، خدماتی و خرید ماشینآلات میباشند.
عزیری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان رجایی و باهنر تصریح کرد: هفته دولت به نام شهیدان رجایی و باهنر که نماد خدمت خالصانه و صادقانه هستند مزین شده و این فرصت مغتنمی است که مدیران دستگاههای اجرایی دستاوردها و خدمات ارائه شده را برای مردم بیان کنند.
فرماندار پلدختر؛ اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت دانست و گفت: اولویت اصلی مدیران باید خدمت صادقانه و حل مشکلات مردم باشد و تمام اقدامهای مدیریتی باید در راستای گره گشایی از مشکلات و ارتقای خدمت به آنان و افزایش اعتماد عمومی باشد.
عزیزی اظهار امیدواری کرد: در پرتو رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب، سیاستگذاری دولت وفاق ملی و با همدلی و همراهی مردم و تلاش مدیران بتوان مسائل و مشکلات را برطرف کرد و در راستای رضایتمندی مردم و رسیدن به توسعه پایدار گام برداشت.
اشتغالزایی بهعنوان پایه بازسازی اجتماعی
مردمی که شغل پایدار و درآمد مطمئن ندارند، نمیتوانند آینده خود را بازسازی کنند. کمکهای مقطعی و حمایتی پس از سیل تنها تا مدتی کوتاه میتواند نیازهای اولیه را تأمین کند، اما آنچه سبب ماندگاری و جلوگیری از مهاجرت میشود، ایجاد فرصتهای شغلی در بخشهای کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی، گردشگری طبیعی و خدمات محلی است. با توجه به موقعیت جغرافیایی پلدختر، ظرفیتهای فراوانی در حوزه کشاورزی آبی و دیم، پرورش آبزیان و همچنین گردشگری رودخانهای و کوهستانی وجود دارد که میتواند مبنای اشتغالزایی قرار گیرد.
افتتاح طرحهای نیمهتمام؛ گام نخست توسعه
یکی از چالشهای جدی پلدختر وجود طرحهای نیمهتمامی است که سالها به دلیل کمبود اعتبارات یا نبود اراده مدیریتی به بهرهبرداری نرسیدهاند. افتتاح این پروژهها، بهویژه در بخشهای زیرساختی نظیر راهسازی، آبرسانی و صنایع کوچک، میتواند همزمان دو نتیجه مثبت داشته باشد: اول ایجاد اشتغال مستقیم برای جوانان بیکار در فرآیند تکمیل طرحها، و دوم تقویت بستر توسعه بلندمدت منطقه. به عنوان مثال، تکمیل یک سد یا شبکه آبیاری نه تنها فرصتهای کاری ایجاد میکند، بلکه ظرفیت کشاورزی پایدار و صادرات محصولات را افزایش میدهد.
نقش دولت و بخش خصوصی در سرمایهگذاری
دولت باید سیاستهای حمایتی مشخصی برای جذب سرمایهگذاران خصوصی در پلدختر تدوین کند؛ از معافیتهای مالیاتی گرفته تا تسهیلات بانکی ویژه برای کارآفرینان محلی. بخش خصوصی میتواند با نگاه فرصتمحور، از شرایط پساسیل برای ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی، کارگاههای کوچک تولیدی و کسبوکارهای خدماتی بهرهبرداری کند. تجربه نشان داده است که بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، توسعه پایدار شکل نخواهد گرفت.
جلوگیری از مهاجرت و حفظ سرمایه انسانی
یکی از تهدیدهای جدی پس از سیل، مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگتر به دلیل نبود شغل است. این مهاجرت نه تنها نیروی کار منطقه را تضعیف میکند، بلکه بافت اجتماعی و فرهنگی شهر را نیز از هم میگسلد. اشتغالزایی و افتتاح طرحهای اقتصادی در پلدختر، به معنای حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از خالی شدن روستاها و شهر است.
اشتغال زنان و جوانان؛ محور تابآوری
توجه به اشتغال زنان و جوانان در پلدختر میتواند موتور محرک توسعه باشد. صنایع دستی، کسبوکارهای دیجیتال، تعاونیهای محلی و فعالیتهای گردشگری میتوانند فرصتهای ویژهای برای این گروهها ایجاد کنند. مشارکت آنان نه تنها باعث افزایش درآمد خانوار میشود، بلکه حس تعلق اجتماعی و امید به آینده را تقویت میکند.
بازسازی پلدختر پس از سیل ۹۸ نباید صرفاً به ساخت پل و خانه محدود شود؛ این شهر نیازمند یک برنامه جامع اشتغالزایی و افتتاح طرحهای اقتصادی نیمهتمام است.
تنها در سایه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است که مردم میتوانند با امید و اعتماد به آینده در زادگاه خود بمانند و دوباره زندگی را از سر بگیرند. اشتغالزایی، کلید بازگشت آرامش و توسعه پایدار در پلدختر است؛ ضرورتی که هر روز تأخیر در آن، بهای سنگینی برای جامعه محلی به همراه دارد.