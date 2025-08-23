باشگاه خبرنگاران جوان ـ فصل یازدهم مسابقه ادبی «قند پهلو» با ساختاری تازه و در قالب ویدیوکست از سوم شهریورماه آغاز میشود. این برنامه که از شنبه تا دوشنبه ساعت ۱۹ پخش خواهد شد، با حضور شرکتکنندگان متنوعی از اقوام و استانهای مختلف کشور در مرکز سیمرغ تولید شده است.
امیر قمیشی، تهیهکننده و کارگردان «قند پهلو»، با اعلام این خبر گفت: در حالی که امروز تب تولید پادکستها و ویدیوکستها بالاست، فصل یازدهم «قند پهلو» نیز با تغییر ساختار در قالب ۲۶ ویدیوکست ۵۰ دقیقهای آماده پخش شده است.
در این فصل، برخی عناصر برنامه با اقتضای ساختار جدید دچار تغییر شده، اما شاخصههای اصلی «قند پهلو» همچنان حفظ شدهاند. در این میان، قاسم رفیعا به عنوان دبیر تحریریه، و شهرام شکیبا و ناصر فیض به عنوان دو داور اصلی، حضور محوری دارند.
فصل یازدهم «قند پهلو» با تهیهکنندگی مشترک امیر قمیشی و میثم تربتی طرقبه در گروه تولیدات غیرنمایشی مرکز سیمرغ و در قالب ۲۶ قسمت ۵۵ دقیقهای تولید شده است.
منبع:پایگاه اطلاعرسانی سیما