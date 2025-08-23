باشگاه خبرنگاران جوان -مسعود بارانی، مدیرکل شیلات هرمزگان در آیین بهرهبرداری از این پروژهها گفت: بهسازی و تکمیل بازوی غربی بندر صیادی کُنگ و احداث سردرب ورودی این بندر با بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار، و همچنین تکمیل و بهسازی مراکز تخلیه و اسکلههای صیادی در مناطق ریگو، سوزا، مسن، شیبدراز، دوستکو، چاهوشرقی، تمگز، دولاب و کووهای با اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد تومان از جمله طرحهای افتتاحشده است.
وی افزود: سه پروژه ایجاد زیرساخت و مزارع پرورش میگو در سطح ۲۰، ۵۹ و ۶۰ هکتار با مجموع اعتبار ۱۶۶ میلیارد تومان و نیز پروژه پرورش ماهی در قفس با ظرفیت ۲۵۰ تن و سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد تومان نیز در این مجموعه قرار دارد.
بارانی با تأکید بر اینکه این پروژهها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات شیلاتی، موجب رونق اقتصادی مناطق ساحلی و بهبود معیشت صیادان و آبزیپروران استان میشود، خاطرنشان کرد: تحقق این طرحها حاصل حمایتهای سازمان شیلات ایران و استانداری هرمزگان و همچنین تلاش کارشناسان و سرمایهگذاری بخش خصوصی است و میتواند گامی مهم در جهت سیاستهای کلان کشور در حوزه امنیت غذایی و توسعه پایدار باشد.
منبع:شیلات هرمزگان