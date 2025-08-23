شبکه نمایش سیما در ششمین هفته از پخش فیلم‌های دنباله‌دار تاریخ سینما، این هفته دو قسمت از «در اعماق دریا»، سه قسمت از سری فیلم‌های «مومیایی» و فیلم‌های «ظهر شانگهای» و «مبارزان شانگهای» را روانه آنتن می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شبکه نمایش در پی درخواست مخاطبان آثار دنباله دار سینمایی جهان را با شروع فصل تابستان آغاز کرده است که شنبه ۱ شهریور «در اعماق دریا ۱»، یکشنبه ۲ شهریور «در اعماق دریا ۲»، دوشنبه ۳ شهریور «مومیایی»، سه شنبه ۴ شهریور «بازگشت مومیایی»، چهارشنبه ۵ شهریور «مومیایی ۳»، پنج شنبه ۶ شهریور «ظهر شانگهای» و جمعه ۷ شهریور «مبارزان شانگهای» ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه می‌رود.

فیلم «در اعماق دریا ۱ و ۲» به کارگردانی جیم اوهانلون و کالم مک کارتی شنبه و یکشنبه (۱ و ۲ شهریور ماه) پخش می‌شود.

در این فیلم که محصول ۲۰۱۰ انگلستان است جیمز نسبیت، اُرلا برادی، گوران ویسنجیک و مینیه درایور بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک گروه اکتشافی در حال تحقیق در اعماق اقیانوس منجمد شمالی هستند. کاترین دانشمند زیست شناسی است که در اولین ماموریت گروه در حالیکه سوار بر زیردریایی تک سرنشین به نزدیکی‌های دودکش‌های آتشفشانی بستر اقیانوس رفته و ناپدید می‌شود. شش ماه بعد گروه دیگری برای ادامه تحقیقات و یافتن جعبه سیاه زیر دریایی به منطقه فرستاده می‌شود. کلم همسر کاترین هم یکی از آنهاست. او مطمئن است که همسرش زنده است و برای یافتن او با گروه تحقیقاتی همراه شده و.

گفتنی است بازپخش فیلم‌های دنباله دار شبکه نمایش، روز بعد در ساعت‌های ۵ و ۱۳ خواهد بود.

برچسب ها: فیلم سینمایی ، شبکه نمایش
تبادل نظر
