باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید چلندری مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی از آغاز اعزام زائران عمره مفرده از ترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: در بامداد یکم شهریورماه نخستین گروه از زائران عمره مفرده، با بدرقه مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، عازم مدینه منوره شدند

وی ادامه داد: اولین پرواز با ۲۵۰ زائر به سرزمین وحی اعزام میشود و از دهم شهریورماه میزبان پروازهای برگشت خواهیم بود.

او بیان کرد : در حال حاضر روزانه یک پرواز حج عمره از ترمینال سلام انجام میشود و از ابتدای مهرماه به دو پرواز افزایش می یابد و در اواسط مهر ماه پروازهای حج عمره شرکت فلای ناس عربستان نیز در ترمینال سلام شهر فرودگاهی آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی توضیح داد:در سال ۱۴۰۳ تعداد بیش از ۱۸۱ هزار زائر در قالب ۷۵۳ پرواز اعزام و پذیرش شدند و در دو ماهه ابتدای ۱۴۰۴ نیز بیش از ۲۴ هزار نفر با ۱۲۰ پرواز اعزام و پذیرش شده اند.