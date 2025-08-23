باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مجتبی عبداللهی استاندار البرز، با حضور در محل پروژه بیمارستان کمالشهر از نزدیک در جریان روند تکمیل و تجهیز این مجموعه درمانی قرار گرفت.

نماینده عالی دولت در استان یاد آور شد: تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان کمالشهر می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء سرانه بهداشت و درمان و رفع بخشی از نیازهای مردم این منطقه ایفا کند.

وی افزود: استان البرز با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات درمانی، نیازمند توسعه متوازن در حوزه سلامت است و به همین منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نظیر بیمارستان کمالشهر و بیمارستان سیدالشهدا در اولویت کاری قرار گرفته است.

عبداللهی تأکید کرد: مجموعه استانداری با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری، تمام توان خود را برای رفع موانع و تسریع بهره‌برداری از این پروژه‌ها به کار خواهد گرفت تا مردم هرچه سریع‌تر از خدمات درمانی مناسب برخوردار شوند.