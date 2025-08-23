استاندار کرمان گفت: در استان کرمان برای اولین بار و با پیگیری مسئولان و همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه، بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان مصوب شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعلی طالبی صبح امروز (شنبه اول شهریورماه) و در آغاز برنامه‌های هفته دولت ۱۴۰۴ در آیین افتتاح کارخانه شرکت آریا ماشین زراوند، این واحد را از کارخانه‌های مورد نیاز کشور و استان دانست که با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر، به وضعیت استان و شهرستان زرند جهت توسعه فعالیت‌های صنعتی و رفع بعضی کمبود‌ها کمک می‌کند.

وی با اشاره به سرمایه‌پذیر بودن شهرستان زرند گفت: تاکنون توسعه معادن و واحد‌های جوار معدنی در این شهرستان دنبال شده است، اما این کارخانه نمونه واحد‌های صنعتی مورد نیاز استان و کاملاً منطبق بر سند آمایش توسعه صنعتی استان است که می‌تواند پاسخگوی سرمایه‌پذیری این شهرستان بدون تبعات زیست‌محیطی باشد.

 

