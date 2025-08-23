باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز طی اطلاعیهای با سپاس از همراهی ارزشمند مشترکان برق در روزهای اخیر، وعده داد؛ خاموشیهای خانگی تا پایان شهریور حذف میشوند.
متن اطلاعیه به این شرح است:
افزایش بیسابقه دما و خشکسالی گسترده باعث کاهش چشمگیر تولید نیروگاههای برقآبی کشور شده است. بهویژه نیروگاههای کارون ۳ و ۴ به دلیل کمبود منابع آبی، ناچاراً از مدار تولید خارج شدهاند.
این موضوع در کنار ثبت رکوردهای دمایی جدید در نیمه دوم مرداد و افت تولید نیروگاههای برقآبی، سهم خاموشیهای خانگی را موقتاً در چند روز از هفته گذشته افزایش داد.
پایداری شبکه برق تنها با همدلی مردم امکانپذیر است. همکاران شما در شرکت توزیع نیروی برق شیراز از ابتدای این شرایط سخت، بدون وقفه و با تمام توان در حال خدمترسانی و مدیریت بحران بودهاند. ما بهخوبی درک میکنیم که خاموشیها چه سختیهایی برای خانوادهها ایجاد میکند و خود نیز از همین مردم و در کنار شما هستیم.
با تداوم همکاری مردم و اقدامات گسترده وزارت نیرو، بهویژه با پیشبینی کاهش دما از انتهای هفته آینده، روند تعدیل خاموشیها که از چهارشنبه ۲۹ مرداد آغاز شده، همچنان ادامه خواهد داشت و انشاءالله با تداوم این روند تا پایان شهریور شاهد حذف کامل خاموشیهای خانگی خواهیم بود.
ما فرزندان شما در شرکت توزیع نیروی برق شیراز، ضمن عذرخواهی بابت مشکلات ایجاد شده، قدردان همراهی و صبوری شما هستیم و با امید به آیندهای روشن، باور داریم که با همدلی و همکاری همه مردم فهیم، از این شرایط عبور خواهیم کرد.