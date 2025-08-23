حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده

پیرهادی گفت: شهرداری تهران تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های انتقال آب طالقان کمک کرده و پیش‌بینی می‌شود این طرح ظرف سه ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی پیرهادی رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: با وجود برخی کم‌کاری‌ها در حوزه مدیریت منابع آب طی سال‌های گذشته، شورای شهر و شهرداری تهران از همکاری با وزارت نیرو دریغ نکردند تا مشکلات برای مردم به حداقل برسد.

وی ادامه داد: به همین منظور، شورا مصوب کرد بودجه قابل توجهی در اختیار وزارت نیرو و پیمانکاران معرفی شده این وزارتخانه قرار گیرد.

به گفته وی، تاکنون شهرداری تهران بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت کرده تا پروژه انتقال آب طالقان به تهران اجرایی شود.

پیرهادی با بیان اینکه بخشی از این اعتبارات صرف رفع نشتی سد طالقان نیز خواهد شد، افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، خط انتقال آب طالقان ظرف دو تا سه ماه آینده به تهران خواهد رسید البته رفع کامل نشتی سد طالقان حداقل به یک بازه زمانی یک سال و نیمه نیاز دارد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ محقق شود.

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در ادامه تاکید کرد: مدیران و سیاست‌گذاران حوزه آب کشور باید از اقدامات مقطعی و پرهزینه پرهیز کرده و به سمت استفاده از فناوری‌های نوین مدیریت منابع آب حرکت کنند.

پیرهادی یادآور شد: حفر چاه نباید به‌عنوان راهکار تامین آب مورد استفاده قرار گیرد، زیرا این موضوع مستقیما به فرونشست زمین منجر می‌شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه تعداد چاه‌های حفر شده در حال افزایش است و اخیرا نیز برخی فشار‌ها برای حفر چاه در بوستان‌های تهران به شهرداری وارد شده که این اقدام بویژه در مناطق جنوبی پایتخت به جز اجحاف به شهروندان نتیجه‌ای نخواهد داشت چرا که فرونشست زمین می‌تواند آسیب جدی به زیرساخت‌های شهری وارد کند.

Iran (Islamic Republic of)
ایرج
۰۰:۰۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
سلام .گفتید یه ماه حالا میگید سه ماه خیلی زشته کارهاتون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
با سلام . الان بلای 80 درصد آب شرب از چاهها تامین می شود .هم حفر چاه باید ممنوع شود و هم انتقال فضولات انسانی به چاهای نیز در مکانهایی که خط انتقال فاضلاب است ممنوع شود و مالکانی که مقاومت می کنند باید هم هزینه تصفیه فاضلاب را پرداخت کنند و هم هزینه چاه را بصورت ماهانه و هم محور از آب منطقه آیی دریافت کنند این ممنوعیت بار مالی بسیار زیاد از دوش دولت در جنبه درمانی و تصیفع آب برداشته می شود
Iran (Islamic Republic of)
رحمانی همدانی
۱۶:۳۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خدارحمت کنه آقای رئیسی را در عرض یک هفته آب را از زنجان به همدان آورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
برای مقابله با مشکل بی آبی، ترافیک و آلودگی هوای کلانشهرهایی مانند تهران، راهی جز کوچ دستکم ۴۰ درصد مردم تهران به کرانه های مکران وجود ندارد. دنبال راه میانبر نباشید. گشتیم نبود، نگرد، نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مثل حکایت ماینرها برای افرادی که گزارش چاه غیرمجاز میدهند جایزه مشخص کنید ما ایرانیها خودمان رابهتر می شناسیم یواشکی ویلاسازی می کنیم یواشکی دلار ویورو سکه تو بالش قایم می کنیم یواشکی ماینر می زنیم به بدن یواشکی چاه ماه می کنیم یواشکی زمین میزنیم پشت قباله! یواشکی و.
