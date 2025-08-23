باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیروز جمعه گفت که دولت او یک بررسی «عمده» تعرفه‌ای بر مبلمان وارداتی به ایالات متحده انجام خواهد داد؛ گامی به سوی اعمال تعرفه‌های جدید بر بخشی که هم اکنون شاهد افزایش قیمت‌های ناشی از تعرفه است.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «بر مبلمان وارداتی از دیگر کشور‌ها به ایالات متحده، با نرخی که هنوز تعیین نشده، تعرفه وضع خواهد شد.»

سهام خرده‌فروش مبلمان «آر اچ» (RH) - که پیش‌تر با نام «Restoration Hardware» شناخته می‌شد - در معاملات پس از ساعت کاری در پی این اعلام ترامپ، ۷.۵ درصد سقوط کرد.

ترامپ گفت که این بررسی در عرض ۵۰ روز آینده تکمیل خواهد شد، اما سایر بررسی‌های امنیت ملی به طور قابل توجهی بیشتر از این مدت زمان برده‌اند. یک مقام کاخ سفید تأیید کرد که این بررسی تحت «ماده ۲۳۲» (Section ۲۳۲) قانون امنیت ملی انجام خواهد شد.

ترامپ گفت: «این کار، کسب‌وکار مبلمان را به کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، میشیگان و ایالات سراسر اتحادیه [آمریکا]بازخواهد گرداند.»

بر اساس آمار دولتی، تولید مبلمان و محصولات چوبی - که در سال ۱۹۷۹، ۱.۲ میلیون نفر را به کار گرفته بود - از ۶۸۱،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ به ۳۴۰،۰۰۰ نفر در امروز کاهش یافته است.

بر اساس گزارش نشریه تجاری «فرنیچر تودی» (Furniture Today)، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵.۵ میلیارد دلار مبلمان وارد کرده که ۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش داشته و حدود ۶۰ درصد از این واردات از ویتنام و چین بوده است.

بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی، تعرفه‌های جدید بر واردات از کشور‌های تولیدکننده مبلمان، به افزایش شدید ۰.۷ درصدی قیمت‌های مصرفی برای کالا‌های خانگی در ماه ژوئیه (تیر) کمک کرد، اگرچه تورم کلی قیمت مصرفی توسط قیمت‌های پایین‌تر بنزین مهار شد.

منبع: رویترز