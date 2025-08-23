رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام بررسی تعرفه‌ای بر واردات مبلمان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیروز جمعه گفت که دولت او یک بررسی «عمده» تعرفه‌ای بر مبلمان وارداتی به ایالات متحده انجام خواهد داد؛ گامی به سوی اعمال تعرفه‌های جدید بر بخشی که هم اکنون شاهد افزایش قیمت‌های ناشی از تعرفه است.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «بر مبلمان وارداتی از دیگر کشور‌ها به ایالات متحده، با نرخی که هنوز تعیین نشده، تعرفه وضع خواهد شد.»

سهام خرده‌فروش مبلمان «آر اچ» (RH) - که پیش‌تر با نام «Restoration Hardware» شناخته می‌شد - در معاملات پس از ساعت کاری در پی این اعلام ترامپ، ۷.۵ درصد سقوط کرد.

ترامپ گفت که این بررسی در عرض ۵۰ روز آینده تکمیل خواهد شد، اما سایر بررسی‌های امنیت ملی به طور قابل توجهی بیشتر از این مدت زمان برده‌اند. یک مقام کاخ سفید تأیید کرد که این بررسی تحت «ماده ۲۳۲» (Section ۲۳۲) قانون امنیت ملی انجام خواهد شد.

ترامپ گفت: «این کار، کسب‌وکار مبلمان را به کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، میشیگان و ایالات سراسر اتحادیه [آمریکا]بازخواهد گرداند.»

بر اساس آمار دولتی، تولید مبلمان و محصولات چوبی - که در سال ۱۹۷۹، ۱.۲ میلیون نفر را به کار گرفته بود - از ۶۸۱،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ به ۳۴۰،۰۰۰ نفر در امروز کاهش یافته است.

بر اساس گزارش نشریه تجاری «فرنیچر تودی» (Furniture Today)، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵.۵ میلیارد دلار مبلمان وارد کرده که ۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش داشته و حدود ۶۰ درصد از این واردات از ویتنام و چین بوده است.

بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی، تعرفه‌های جدید بر واردات از کشور‌های تولیدکننده مبلمان، به افزایش شدید ۰.۷ درصدی قیمت‌های مصرفی برای کالا‌های خانگی در ماه ژوئیه (تیر) کمک کرد، اگرچه تورم کلی قیمت مصرفی توسط قیمت‌های پایین‌تر بنزین مهار شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: واردات مبلمان ، دولت ترامپ ، تعرفه کالا
خبرهای مرتبط
هند ارسال بسته‌های پستی به آمریکا را به دلیل تعرفه‌ها متوقف می‌کند
علی اف: ترامپ واقعاً شایسته جایزه صلح نوبل است!
وعده دوباره ترامپ: پایان جنگ اوکراین در دو هفته؟
اکونومیست: چرا تورم آمریکا تمام نمیشود؟
موافقت اتحادیه اروپا با لغو تعرفه‌های گمرکی کالا‌های صنعتی آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ دیوانه است
۰
۰
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
آخرین اخبار
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
سوریه انتخابات پارلمانی را در سه استان به تعویق انداخت
دارفور جنوبی از ماه مه ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا را ثبت کرده است
وزرای خارجه روسیه و آذربایجان آخرین تحولات قفقاز جنوبی را بررسی کردند
حدود ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از دولت و صدراعظم مرتس ناراضی هستند
زلزله ۶ ریشتری السالوادور را لرزاند