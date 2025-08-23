دبیر جشنواره تلویزیونی مستند اعلام کرد که ما سعی می‌کنیم رقابت‌های نهمین جشنواره تلویزیونی مستند از اوایل مهر ماه شروع بشود و مستند‌ها را برای پخش آماده کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین زارع‌زاده، دبیر جشنواره تلویزیونی مستند در برنامه «نردبان» شبکه مستند به تشریح جزئیات نهمین دوره این جشنواره پرداخت و گفت: نهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند به عنوان پر مخاطب‌ترین جشنواره ایران و تخصصی‌ترین جشنواره در حوزه مستند مدتی است فراخوان آن اعلام شده است و تا ۱۰ شهریور مهلت ارسال آثار وجود دارد. از علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم چنانچه علاقه دارند در جشنواره شرکت کنند، در مهلت مقرر آثار خود را ارسال کنند.

زارع‌زاده ادامه داد: ما سعی می‌کنیم از اوایل مهر ماه رقابت‌ها شروع بشود و مستند‌ها را برای پخش آماده کنیم. احتمالاً اواخر فصل پاییز هم اختتامیه هست. امسال بخش‌هایی به جشنواره اضافه شده که می‌توان به فیلم مستند، عکس مستند و حوزه مکتوب اشاره کرد. امسال ما بخش مستندنگاری هم داریم، که در این بخش کتاب و ناداستان اضافه شده و گزارش‌های مستند تصویری خبری هم از دیگر بخش‌های اضافه شده به جشنواره مستند است. 

دبیر جشنواره تلویزیونی مستند با بیان اینکه ما به دنبال آن هستیم تا طیف مختلفی از نظرات افراد را پوشش بدهیم، افزود: معمولاً در جشنواره‌های مختلف بخش عکس، بخش جانبی است، اما در این جشنواره جزو بخش‌های اصلی در نظر گرفته شده است. در حوزه مستندنگاری و بخش مکتوب مستند هم کمتر جایی رقابت تخصصی این چنینی را برپا می‌کند.

وی با اعلام این خبر که امسال بخش‌های ویژه‌ای هم در نظر گرفته شده که می‌توان به «ایران عزیز» درباره مقاومت ۱۲ روزه، «تولید ملی» و «محیط زیست» اشاره کرد: به هر حال، شبکه مستند پایه مستند‌های محیط زیستی است. ما در این دوره همانند دوره‌های قبل دو نوع داوری داریم. یک نوع داوری تخصصی است، که تمام بخش‌ها را داوری می‌کنند. داوری دیگر بر عهده مخاطبان شبکه است و مخاطبین چنانچه از آثاری خوششان بیاید، می‌توانند در نظرسنجی شرکت کنند.

تبادل نظر
