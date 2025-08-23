مهار آتش سوزی در منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان

باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود محمودی اظهارکرد : متاسفانه ۳۰ هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده شاهو موسوم به په چه ره ش دچار حریق شد.

وی ادامه داد: این آتش سوزی روز جمعه از ساعت پنج عصر شروع و امروز پنج صبح با تلاش محیط بانان، مردم و جوامع محلی و ادارات مخاموش شد.

منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان با مساحت ۵۶ هزار هکتار در حدفاصل شهرستان‌های کامیاران، سروآباد و مریوان واقع شده است که تنوع زیستی بالایی داشته و معماری روستا‌های داخلی این منطقه به آن روح و زیبایی ویژه‌ای داده است.

این منطقه طبق مصوبه دولت در سال ۱۳۸۷ به جمع مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان درآمد.

در این زیستگاه تاکنون ۱۱۷گونه پرنده، ۲۳ گونه پستاندار، ۱۷ گونه خزنده و ۲۴۲ گونه گیاهی شناسایی شده است که می‌توان به گونه‌های پرندگان شکاری، سیاهگوش، کل و بز، خرس قهوه‌ای و پلنگ اشاره کرد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان