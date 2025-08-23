 مراسم استقبال از پیکر شهید هادی رویایی در بم

باشگاه خبرنگاران جوان_ ساعاتی پیش، مراسم باشکوه استقبال از پیکر مطهر شهید هادی رویایی با حضور جمعی از مردم شهیدپرور، مسئولان محلی و نیرو‌های نظامی و انتظامی در شهرستان بم برگزار شد.

پیکر پاک این شهید پس از مراسم تشییع، فردا دوشنبه برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل خواهد شد.

آینن تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید والامقام به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

در حمله ناجوانمردانه گروهک تروریستی جیش الظلم به کارکنان پاسگاه دامن شهرستان ایرانشهر، درمورخه ۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴ سرباز وظیفه هادی رویایی، اهل و ساکن شهرستان بم، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

دیدار فرمانده انتظامی شهرستان بم با خانواده شهید هادی رویاهی

سرهنگ عبدلی با حضور در منزل شهید والامقام هادی رویاهی ضمن دیدار و گفت‌وگو با خانواده این شهید گرانقدر، یاد و خاطره ایثار و فداکاری این شهید والامقام را گرامی داشت.

در این دیدار، فرمانده انتظامی شهرستان بم با بیان اینکه امنیت امروز کشور مرهون خون پاک شهداست، بیان داشت: شهید هادی رویاهی در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ در حمله ناجوانمردانه گروهک تروریستی جیش‌الظلم در شهرستان ایرانشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد و با نثار جان خود، برگ زرینی در دفتر افتخارات نیروهای مدافع امنیت کشور رقم زد.

وی ضمن دلجویی از خانواده شهید، بر ادامه راه شهدا و حفظ آرمان‌های آنان تأکید کرد و افزود: پلیس همواره قدردان ایثارگری‌های فرزندان این مرز و بوم است و خود را موظف به پاسداشت خون شهدا می‌داند.

منبع: پلیس کرمان