باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گزارشی اعلام کرد: جزئیات واریز سود سهامداران در مرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که ۱۲۳ ناشر سود جاری، سنواتی و حق تقدم ۱۰ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۲۱۷ سهامدار را که شامل ۳۰ هزار و ۸۲۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان می‌شود، به حساب سجامی سرمایه‌گذاران واریز کردند.

این اقدام از طریق سامانه سجام به‌عنوان درگاه هوشمند بازار سرمایه، با سرعت و دقت انجام شد که گامی دیگر در راستای دیجیتالی شدن خدمات مالی به حساب می‌آید.

آمار واریز سود به تفکیک ماه از ابتدای سال ۱۴۰۴

این گزاش می‌افزاید: آمار واریز سود هر ماه از ابتدای سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که در فروردین ماه ۲۵ ناشر ۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان سود برای یک میلیون و ۸۴۷ هزار سهام‌دار، اردیبهشت ماه ۷۰ ناشر ۳ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان سود برای ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار سهام‌دار، خرداد ماه ۴۷ ناشر ۶ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان سود برای ۳ میلیون و ۲۷۴ هزار سهام‌دار، تیر ماه ۷۴ ناشر ۶ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان سود برای ۴ میلیون و ۴۰۶ هزار سهام‌دار و مرداد ماه ۱۲۳ ناشر ۳۰ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان سود برای ۱۰ میلیون و ۵۷۳ هزار سهام‌دار از بستر سجام واریز کرده‌اند.

نقش تحول‌آفرین سجام

پرداخت بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود به بیش از ۱۰ میلیون سهام‌دار در یک ماه، حکایت از بلوغ روزافزون بازار سرمایه و نقش کلیدی فناوری‌های نوین در تسهیل خدمات مالی دارد. سامانه سجام به عنوان زیرساخت اصلی این تحول، از بارگذاری پردازش‌ها و افزایش دقت و سرعت انتقال اطلاعات بهره می‌برد. این روند نشان می‌دهد که استفاده از ابزار‌های دیجیتال در بازار سرمایه به یک استاندارد جدید تبدیل شده است و این نیاز بشدت احساس می‌شود که باید در همه زمینه‌ها و خدمات در این بازار استفاده از سرویس‌های الکترونیکی برای خدمت‌رسانی به جامعه چند میلیونی سهام‌داری در ایران پرقدرت‌تر از گذشته در دستور کار همه ارکان حاضر در این بازار قرار گیرد.

درگاه هوشمند سهام‌داران

سامانه «سجام» (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرآیند‌های حضور در بازار سرمایه را برای تمام فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است. هر فرد تنها یک‌بار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، می‌تواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سود‌های جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذی‌نفعان بازار سرمایه، مشاهده دارایی‌ها، دریافت گواهی سهام، لیست مجامع و سایر خدمات الکترونیکی» بهره‌مند شود.

برای ثبت‌نام یا احراز هویت در این سامانه کافی است به آدرس www.sejam.ir مراجعه کنید.

مشاهده گزارش سود‌های پرداخت شده

لازم به ذکر است سهام‌داران می‌توانند با ورود به «درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه» به آدرس dara.csdiran.ir و ورود به داشبورد «گزارش‌ها - سود‌های پرداخت شده» اطلاعات سود‌های پرداخت شده شرکت‌هایی که در آنها سهام‌دار هستند را مشاهده کنند.

منبع: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی