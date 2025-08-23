باشگاه خبرنگاران جوان -گروه خودروسازی سایپا در بیست‌وپنجمین نمایشگاه خودرو مشهد، جدیدترین محصولات خود را معرفی کرده و امکان تست برخی محصولات را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند.

در این نمایشگاه، شرکت‌های سایپا، سایپاسیتروئن، زامیاد، ایندامین سایپا، کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط سایپا و ۱۰ نمایندگی برتر مشهد حضور خواهند داشت.

در بخش محصولات، سایپا مدل‌های جدیدی از جمله شاهین آپشنال، آریا، آواتار۱۱، آواتار۱۲، 441P، 421P، UNI-K و رووی را به نمایش می‌گذارد. سایپاسیتروئن نیز خودروهای سیتروئن C3-XR، سیتروئن C5 و سیتروئن C5 کراس را عرضه می‌کند. در همین حال، شرکت زامیاد با معرفی محصولاتی مانند وانت پادرا پلاس لانگ یخچال‌دار، وانت پادرا پلاس کمپرسی، وانت زامیاد اکستند، پیکاپ هانتر پلاس و کامیونت باراد ۶ تن یخچال‌دار حضور خواهد داشت.

بازدیدکنندگان می‌توانند خودرویC3XR را به‌صورت مستقیم تست و ارزیابی کنند.

همچنین سایپا با راه‌اندازی کلینیک نظرسنجی و برگزاری کارگاه «مدیریت تجربه مشتریان»، به‌دنبال دریافت بازخورد مستقیم مخاطبان از محصولات و خدمات خود خواهد بود.

گفتنی است، بیست‌وپنجمین نمایشگاه خودرو مشهد، از ۴ تا ۷ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ با حضور در سالن عطار، از غرفه گروه خودروسازی سایپا بازدید کنند و از نزدیک با آخرین محصولات و برنامه‌های توسعه‌ای این گروه آشنا شوند.