گروه خودروسازی سایپا از ۴ تا ۷ شهریورماه با مجموعه‌ای متنوع و گسترده از محصولات جدید و به‌روز خود در بیست‌وپنجمین نمایشگاه خودرو مشهد حضور خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -گروه خودروسازی سایپا در بیست‌وپنجمین نمایشگاه خودرو مشهد، جدیدترین محصولات خود را معرفی کرده و امکان تست برخی محصولات را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند. 

در این نمایشگاه، شرکت‌های سایپا، سایپاسیتروئن، زامیاد، ایندامین سایپا، کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط سایپا و ۱۰ نمایندگی برتر مشهد حضور خواهند داشت.

در بخش محصولات، سایپا مدل‌های جدیدی از جمله شاهین آپشنال، آریا، آواتار۱۱، آواتار۱۲، 441P، 421P، UNI-K و رووی را به نمایش می‌گذارد. سایپاسیتروئن نیز خودروهای سیتروئن C3-XR، سیتروئن C5 و سیتروئن C5 کراس را عرضه می‌کند. در همین حال، شرکت زامیاد با معرفی محصولاتی مانند وانت پادرا پلاس لانگ یخچال‌دار، وانت پادرا پلاس کمپرسی، وانت زامیاد اکستند، پیکاپ هانتر پلاس و کامیونت باراد ۶ تن یخچال‌دار حضور خواهد داشت.

بازدیدکنندگان می‌توانند خودرویC3XR را به‌صورت مستقیم تست و ارزیابی کنند.

همچنین سایپا با راه‌اندازی کلینیک نظرسنجی و برگزاری کارگاه «مدیریت تجربه مشتریان»، به‌دنبال دریافت بازخورد مستقیم مخاطبان از محصولات و خدمات خود خواهد بود.

گفتنی است، بیست‌وپنجمین نمایشگاه خودرو مشهد، از ۴ تا ۷ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ با حضور در سالن عطار، از غرفه گروه خودروسازی سایپا بازدید کنند و از نزدیک با آخرین محصولات و برنامه‌های توسعه‌ای این گروه آشنا شوند.

برچسب ها: نمایشگاه خودرو ، محصولات سایپا
خبرهای مرتبط
فهرست قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا مرداد ۱۴۰۲ منتشر شد
ارسال لیست ثبت نام شدگان طرح پیش فروش سایپا به ایران خودرو
نتایج قرعه‌کشی پیش‌فروش محصولات سایپا اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضرورت آمادگی فرودگاه مشهد برای بازگشت زائران دهه پایانی صفر
محصولات جدید سایپا در مشهد رونمایی می شود
ورود ۴ میلیون و ۴۷۶هزار نفر زائر به مشهد در یک هفته گذشته
آخرین اخبار
ورود ۴ میلیون و ۴۷۶هزار نفر زائر به مشهد در یک هفته گذشته
محصولات جدید سایپا در مشهد رونمایی می شود
ضرورت آمادگی فرودگاه مشهد برای بازگشت زائران دهه پایانی صفر
پنجاه‌سالگی اورژانس با خبرهای خوش
مقاوم‌سازی اقتصاد تنها با ایجاد تنوع در مرز‌های تجاری کشور محقق می‌شود