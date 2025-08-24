رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: باغستان‌های انجیر زیویار و پلدختر ۲۵۰۰ هکتار هستند و سالانه ۴۰ هزار تن انجیر برداشت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کاشت انجیر در لرستان به‌ویژه در شهرستان پلدختر و منطقه زیویار، قدمتی دیرینه دارد. به دلیل اقلیم گرم و نیمه‌خشک این نواحی، مردمان محلی از گذشته‌های دور به شیوه‌های سنتی دیم‌کاری روی آورده‌اند.

صیادی رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: باغستان‌های انجیر زیویار و پلدختر ۲۵۰۰ هکتار هستند و سالانه ۴۰ هزار تن انجیر برداشت می‌شود.

صیادی تأکید کرد: باغستان‌های انجیر در زیویار (از توابع خرم‌آباد لرستان) و پلدختر از جمله مهم‌ترین کانون‌های تولید انجیر دیم در غرب کشور هستند که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی–زیست‌محیطی جایگاهی ویژه دارند.

وی افزود: به علت تغییر اقلیم، کم آبی بی سابقه با تمهیداتی، چون استفاده از لوله‌های انتقال آب، تانکر‌های آبرسان ۲ هزار لیتری، آموزش‌های لازم به کشاورزان در جهت آبیاری بهینه باغات برای نجات باغستان‌های انجیر زیویار و پلدختر انجام شد.

قطب انجیر غرب کشور در خطر؛ نجات باغات زیویار و پلدختر از خشکسالی

 انجیر به‌عنوان گیاهی مقاوم به خشکی، انتخابی هوشمندانه برای این شرایط بوده و باغستان‌های وسیع و کهن زیویار و پلدختر هنوز هم یادگار این دانش بومی‌اند.

باغستان‌های انجیر زیویار و پلدختر نه‌تنها منبع اصلی درآمد هزاران خانواده روستایی‌اند، بلکه نقش مهمی در اشتغال فصلی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و حفظ سبک زندگی سنتی دارند.

 انجیر پلدختر به دلیل طعم شیرین، پوسته نازک و قابلیت خشک شدن بدون ترک‌خوردگی، شهرت ملی یافته است.

 انجیر زیویار نیز با کیفیت مطلوب و بازارپسندی خوب، بخشی از نیاز استان و استان‌های همجوار را تأمین می‌کند.

ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی

 پلدختر با دمای بالا در تابستان، زمستان‌های معتدل و بارندگی محدود، بستر مناسبی برای انجیر‌های شیرین و زودرس فراهم کرده است.

زیویار در نزدیکی خرم‌آباد قرار دارد و ضمن برخورداری از خاک نسبتاً حاصلخیز کوهپایه‌ای، رطوبت بیشتری نسبت به پلدختر دارد و همین امر به کیفیت و تنوع محصول کمک می‌کند.

 کاشت و برداشت

در هر دو منطقه، انجیر‌ها بیشتر به‌صورت دیم کشت می‌شوند و آبیاری مصنوعی بسیار محدود است. درختان انجیر در زمین‌های شیب‌دار یا تپه‌های سنگلاخی کاشته می‌شوند، جایی که سایر محصولات کشاورزی امکان رشد ندارند.برداشت انجیر معمولاً از مردادماه آغاز و تا اوایل مهرماه ادامه دارد.

 محصول به دو صورت تازه‌خوری و خشک مصرف می‌شود؛ بخش عمده‌ای از آن به‌ویژه در پلدختر به انجیر خشک تبدیل می‌گردد که قابلیت صادراتی بالایی دارد.

 انجیرستان‌های زیویار و پلدختر؛ گنج پنهان غرب ایران در تشنگی

با وجود ظرفیت‌های بالا، این باغستان‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند و خشکسالی و تغییرات اقلیمی که سبب کاهش عملکرد و ضعف درختان می‌شود. کمبود صنایع فرآوری و بسته‌بندی که ارزش افزوده محصول را کاهش می‌دهد.

 آفات و بیماری‌ها که در سال‌های اخیر شدت گرفته و نیاز به مدیریت علمی دارند.

کمبود حمایت‌های دولتی و بیمه‌ای که ریسک اقتصادی کشاورزان را بالا می‌برد.

 تبدیل شدن به قطب انجیر غرب کشور؛ ثبت برند جغرافیایی برای انجیر پلدختر و زیویار 

اگرچه مشکلات زیادی وجود دارد، اما ظرفیت‌های این دو منطقه برای تبدیل شدن به قطب انجیر غرب کشور قابل توجه است.

 ایجاد صنایع تبدیلی (مربا، انجیر خشک بسته‌بندی، عصاره و شیره انجیر).

ثبت برند جغرافیایی برای انجیر پلدختر و زیویار.

 توسعه گردشگری کشاورزی (بازدید از باغستان‌ها در فصل برداشت).

 آموزش روش‌های نوین مدیریت باغ و کنترل آفات.

باغستان‌های انجیر زیویار و پلدختر نمونه‌ای ارزشمند از همزیستی انسان و طبیعت در سرزمین‌های نیمه‌خشک‌اند. این باغستان‌ها ضمن آن‌که ریشه در سنت‌ها و معیشت بومیان دارند، در صورت توجه و سرمایه‌گذاری می‌توانند به یکی از پایه‌های اقتصاد پایدار لرستان و حتی غرب کشور تبدیل شوند.

اخبار پیشنهادی
نساجی بروجرد؛ قطب فراموش‌ شده صنعت نساجی ایران
برج‌های دوقلوی خرم‌آباد همچنان بلاتکلیف؛ سه ماه از وعده ۱۰ روزه گذشت
قطب انجیر غرب کشور در خطر؛ باغ‌هایی که میان رونق و نابودی می‌جنگند
هفته دولت، افتتاح‌ها و کلنگ‌زنی‌ها در لرستان؛ امید‌هایی که نیمه‌کاره می‌مانند
باران پروژه‌ها بر خاک لرستان؛ کشاورزی می‌روید یا وعده‌ها؟
