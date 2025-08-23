باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین سرگرمی‌های کودکان و نوجوانان تبدیل شده‌اند. این بازی‌ها گرچه می‌توانند تجربه‌ای هیجان‌انگیز، آموزشی و حتی تقویت‌کننده مهارت‌های شناختی باشند، اما در صورت نبود نظارت و مدیریت والدین، ممکن است به مشکلات جسمی، رفتاری یا حتی آسیب‌های اجتماعی منجر شوند. به همین دلیل، کارشناسان توصیه می‌کنند خانواده‌ها نسبت به شیوه بازی کردن فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشند و با اتخاذ راهکارهای ساده اما عملی، این تجربه را به یک فعالیت سالم و مفید تبدیل کنند.

از انتخاب بازی بر اساس رده‌بندی سنی و همراهی والدین در تجربه بازی گرفته تا مدیریت زمان، رعایت اصول بهداشتی و جسمی، آموزش مهارت‌های ارتباطی در بازی‌های آنلاین و استفاده از ابزارهای کنترلی، مجموعه‌ای از توصیه‌ها می‌تواند به خانواده‌ها کمک کند تا فضای بازی برای فرزندانشان هم ایمن باشد و هم سازنده. رعایت این نکات نه تنها از آسیب‌های احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه باعث می‌شود بازی به فرصتی برای تعامل خانوادگی، تقویت توانایی‌های ذهنی و ایجاد عادت‌های سالم در زندگی روزمره تبدیل شود.

بر این اساس نکات ذیل می‌تواند هنگام بازی کردن فرزندتان سبب شود کمترین آسیب متوجه او باشد:

۱_ همیشه برای انتخاب یا خرید بازی، به نشان رده‌سنی ESRA که بر روی جلد بازی‌ها درج شده است، توجه کنید.

۲_ سعی کنید قبل از بازی کردن یک بازی توسط فرزندتان، خلاصه‌ای از داستان یا نقد آن را بخوانید و با دیگر والدین و فرزندان بزرگ‌تر درباره بازی صحبت کنید. اگرچه بهترین حالت این است که خودتان پیش از فرزندتان آن بازی را تجربه کنید.

۳_ به همراه فرزند خود بازی کنید، بازی کردن او را تماشا کنید و درباره بازی‌هایی که بازی می‌کند با او گفت‌وگو کنید. برای او شرح دهید که چرا برخی از بازی‌های خاص مناسب نیستند.

۴_ برخی بازی‌های آنلاین نیازمند تعامل و گفت‌وگو با سایر بازیکنان است. به فرزندتان درباره بازگو نکردن اطلاعات شخصی در بازی‌های آنلاین آگاهی دهید؛ همچنین به فرزندتان بیاموزید که رفتارهای نامناسب دیگر بازیکنان حین بازی را به شما اطلاع دهد.

۵_ می‌توانید بازی کردن فرزندتان را مشروط به خوردن میوه و سبزیجات مختلف در هنگام بازی کنید تا عادت غذایی مفیدی در فرزندتان ایجاد شود.

۶_ بازی کردن فرزندتان را به مدت زمانی که قبل از بازی برای او تعیین می‌کنید محدود کنید و با آرامش در اجرای بی‌چون و چرای آن همت داشته باشید. راه حل پیشنهادی این است که فعالیتی جایگزین را به او پیشنهاد کنید، مانند انجام یک کار هنری، ساخت یک کاردستی، انجام بازی رومیزی و... که به همراه خودتان انجام دهد.

۷_ همیشه دقت کنید که فرزندتان پس از انجام تکالیف خود به بازی کردن بپردازد و نه پیش از آن.

۸_ با فرزند خود توافق کنید که در صورت نیاز به صحبت کردن یا شنیدن صحبت والدین، بازی خود را متوقف کرده و حرف‌های شما را بشنود و سپس به بازی کردن ادامه دهد.

۹_ بهتر است در هر روز بیش از دو ساعت برای انجام بازی‌های رایانه‌ای وقت صرف نشود و در عین حال لازم است بعد از هر ۴۰ دقیقه انجام بازی، فرزندتان از پشت رایانه بلند شود و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه استراحت کند.

۱۰_ سعی کنید فرزندتان در فضای مشترک خانه بازی کند و تا حد امکان در اتاق خصوصی‌اش بازی نکند.

۱۱_ از انجام بازی‌های رایانه‌ای توسط فرزند خود در آخر شب و یا قبل از خواب جلوگیری کنید چراکه تحقیقات نشان می‌دهد این امر باعث می‌شود دچار اختلال در خواب یا بی‌خوابی شود.

۱۲_ در هنگام بازی، فرزندتان بهتر است بر روی نوعی از صندلی بنشیند که دارای تکیه‌گاه مناسبی باشد، به طوری که کمرش را کاملا پوشش دهد.

۱۳_ به فرزندتان آموزش دهید تا هر ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تمرکز چشم را از مانیتور برداشته و به نقطه‌ای دیگر نگاه کند تا از آسیب رسیدن به چشم‌اش جلوگیری شود. همچنین سعی کند تا چشم خود را بر اشیاء در فاصله دورتر متمرکز کند.

۱۴_ بازی‌ها به دلیل سخت بودن بعضی مراحل می‌توانند باعث عصبانی شدن و خسته شدن فرزندتان شوند. در این صورت بهتر است که در کنار او فرزند خود باشید و او را آرام کنید و با خوش‌طبعی از عصبانی شدن بیش از حد او جلوگیری کنید.

۱۵_ به فرزندتان آموزش دهید که از خم شدن دست از ناحیه مچ در هنگام بازی اجتناب کند و مچ دستش را به صورت مستقیم روی میز قرار دهد.

۱۶_ در هنگام بازی کردن فرزندتان از مصرف بیش از حد خوراکی‌های شیرین به خصوص قهوه با شکر جلوگیری کنید. به دلیل اینکه این امر باعث می‌شود تا فرزندتان بتواند خستگی را از خود براند اما درعین حال باعث افزایش فشار عصبی بر بدن او خواهد شد.

۱۷_ به فرزندتان آموزش دهید که از خم شدن گردن به سمت بالا و یا پایین و یا نزدیک شدن به مانیتور خودداری کند تا آسیب جدی در دراز مدت برای او ایجاد نشود.

۱۸_ به فرزندتان آموزش دهید که مانیتور خود را به صورتی قرار دهد تا نور در آن منعکس نشود. انعکاس نور خورشید یا دیگر منابع روشنایی می‌تواند برای چشم مضر باشد.

۱۹_ به فرزندتان توصیه کنید که بهتر است بیشتر بازی‌هایی انجام دهد که او را مجبور به فکر کردن می‌کنند. این امر باعث فعالیت بیشتر مغز و در نتیجه تقویت حافظه و افزایش قدرت تفکر بازیکن می‌شود.

۲۰_ به فرزندتان آگاهی دهید که در زمان‌های بارگذاری بازی (Loading) می‌تواند با انجم حرکات کششی و نرمش از خشک شدن بدنش جلوگیری کند.

۲۱_ به فرزندتان آگاهی دهید که در هنگام بازی کردن سعی کنند تا به طور مداوم پلک بزنند. این عمل از خشکی چشم جلوگیری می‌کند. همچنین به دلیل تمرکز و خیره شدن بازیکن به مانیتور تعداد دفعات پلک زدن کاهش می‌یابد و خشکی چشم عاملی برای قرمز شدن و خستگی چشم به شمار می‌رود.

۲۲_ در آخر می‌توانید برای نظارت بر بازی کردن فرزند خود از امکان کنترل کردن محتوای بازی که در دستگاه‌های مختلف بازی با عنوان Parental Control از آن یاد می‌شود، استفاده کنید. از طریق این راهکار والدین می‌توانند محتواهایی نظیر خشونت و یا گفتار ناشایست را از بازی حذف کنند.

منبع: ایسنا